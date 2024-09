Rebel Wilson épouse sa partenaire Ramona Agruma lors d’un mariage à destination italienne

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Notre mission est de fournir des reportages impartiaux et fondés sur des faits qui demandent des comptes au pouvoir et exposent la vérité. Que ce soit 5 $ ou 50 $, chaque contribution compte. Soutenez-nous pour proposer un journalisme sans agenda. En savoir plus

Rebel Wilson a épousé sa partenaire Ramona Agruma lors d’un mariage intime sur l’île italienne de Sardaigne.

Depuis leurs fiançailles en 2023, Wilson avait taquiné un mariage « intime » sur la plage pour 2025 avec « des amis proches et la famille », mais le couple aurait changé d’avis et décidé d’avancer la date.

Selon le magazine américain Personnes, les deux hommes ont choisi cet endroit en raison de sa valeur sentimentale, car c’est le premier endroit qu’ils ont visité ensemble en vacances en couple.

L’homme de 44 ans Pitch parfait La star et son partenaire créateur de mode se sont rencontrés en 2021 et partagent une fille d’un an, nommée Royce Lillian Elizabeth, qu’ils ont accueillie par mère porteuse.

Ils ont rendu leur relation publique en mai 2022 lorsque Wilson a partagé un selfie confortable du couple sur Instagram avec la légende : « Je pensais que je cherchais un prince Disney… mais peut-être que ce dont j’avais vraiment besoin pendant tout ce temps était une princesse Disney #loveislove. »

Quelques jours après avoir officialisé leur relation sur Instagram, Wilson a publié une photo d’eux se tenant la main dans la ville balnéaire de Porto Cervo, sous-titrant le message « Ciao Bellas ».

L’acteur australien avait précédemment révélé que le couple avait été formé par un ami commun et avait déclaré qu’ils s’étaient connectés par téléphone avant de se rencontrer en personne.

« Et c’était une très bonne façon de faire connaissance », expliquait-elle à l’époque. « C’était un peu old-school en ce sens – très romantique. »

ouvrir l’image dans la galerie Wilson et Agruma s’embrassent sur le tapis rouge des Oscars 2023 (AFP via Getty Images)

Wilson et Agruma, fondateur de la marque de vêtements Lemon Ve Limon, se sont fiancés le jour de la Saint-Valentin en 2023. À l’époque, Wilson a partagé une photo du couple s’embrassant en ligne tandis qu’Agruma montrait sa bague de fiançailles, aux côtés d’un autre cliché de Wilson. à genoux, tenant une boîte bleue Tifanny & Co.

« Nous avons dit OUI ! Merci @tiffanyandco pour cette magnifique bague et à Bob Iger et à l’incroyable équipe de Disneyland @disneyweddings pour avoir réalisé cette surprise magique ! Wilson a déclaré sur Instagram à l’époque.

ouvrir l’image dans la galerie La fille de Wilson aura deux ans en novembre (Getty Images)

Dans ses récents mémoires, La montée des rebellesWilson a révélé comment elle avait réalisé la proposition surprise, expliquant : « Ramona voit les pétales de roses pastel partout sur le sol et les roses dans des vases. »

Elle a poursuivi : « Je lui dis à quel point elle est spéciale pour moi. Et puis je me mets à genoux et ouvre la boîte à bagues. Je termine par : « Alors, de cette manière cliché, en ce jour cliché, Ramona Agruma, veux-tu m’épouser ? » « Oui », dit-elle à travers les larmes qui coulent sur son visage.

Ils ont accueilli leur fille en novembre 2022 après que Wilson ait décidé de congeler ses ovules à l’âge de 40 ans.

ouvrir l’image dans la galerie Wilson et Ramona Agruma photographiés en février (Getty Images pour AFI)

Parlant de leur expérience de devenir parents, Wilson a déclaré Aujourd’hui: « J’ai eu la chance d’obtenir un embryon grâce à ce processus en raison de mon âge et parce que je souffre du syndrome des ovaires polykystiques. »

« Avec un seul embryon, j’ai décidé d’opter pour la maternité de substitution. Physiquement, j’aurais pu porter le bébé, mais il y avait beaucoup plus de chances statistiques que cela fonctionne avec une mère porteuse.

Wilson a également réfléchi à la façon dont devenir parent avait « changé la vie » pour eux deux.

« C’est comme si vous commenciez à penser à quelqu’un d’autre plutôt qu’à vous-même, les priorités changent », a-t-elle déclaré à l’émission australienne. L’émission du matin. « Quand vous pensez : ‘Oh, j’aimerais aller me faire masser’ ou quelque chose du genre, à la place, vous vous dites : ‘Non, je veux juste passer du temps avec elle et être à la maison.' »

L’Indépendant a contacté les représentants de Wilson pour commentaires.