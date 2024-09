Rebel Wilson épouse sa partenaire Ramona Agruma en Italie : rapport

Rebel Wilson est une femme mariée !

L’actrice et comédienne se serait mariée samedi avec sa partenaire, Ramona Agruma. selon les gens.

Des sources ont déclaré au média que les dames avaient échangé leurs vœux lors d’un mariage à destination en Sardaigne, en Italie.

Rebel Wilson et Ramona Agruma se sont mariés samedi. Rebelle Wilson/Instagram

Les gens ont rapporté que le couple s’était marié lors d’un mariage à destination en Sardaigne, en Italie. Getty Images

Le représentant de Wilson n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Page Six.

Ce nouveau développement dans leur relation intervient deux ans après que Wilson et Agruma ont rendu public leur romance en juin 2022.

À l’époque, la star de « Senior Year », qui est sortie le même mois, a publié une photo Instagram du couple se blottissant l’un contre l’autre.

Le nouveau développement dans leur relation survient plus de deux ans après le début de leur relation. Instagram/@rebelwilson

Wilson et Agruma ont rendu public leur romance pour la première fois en juin 2022. rebellewilson/Instagram

« Je pensais que je cherchais un prince Disney… mais peut-être que ce dont j’avais vraiment besoin pendant tout ce temps, c’était une princesse Disney 💗🌈💗#loveislove », a-t-elle déclaré. a légendé la photo.

Moins d’un an plus tard, Wilson et Agruma se sont fiancés.

La star de « Demoiselles d’honneur » a proposé à sa désormais épouse devant le château de la Belle au bois dormant à Disneyland en Californie le jour de la Saint-Valentin en 2023.

Moins d’un an plus tard, Wilson et Agruma se sont fiancés. rebellewilson/Instagram

Wilson a proposé à Agruma à Disneyland le 14 février 2023. Instagram/rebelwilson

Wilson a ensuite partagé la nouvelle sur Instagram avec une photo d’elle et Agruma s’embrassant. Cette dernière a également exhibé sa bague de fiançailles.

« Nous avons dit OUI ! 💗💗 Merci @tiffanyandco pour cette superbe bague 💍 et à Bob Iger et à l’incroyable équipe de Disneyland @disneyweddings pour avoir réalisé cette surprise magique ! Wilson a sous-titré son message à l’époque.

Au début de leur relation, Wilson et Agruma ont accueilli une fille, Royce Lillian, par mère porteuse en novembre 2022.

Wilson et Agruma ont accueilli leur fille, Royce Lillian, par mère porteuse en novembre 2022. Instagram/@rebelwilson

Elle et Agruma élèvent désormais Royce ensemble. rebellewilson/Instagram

Et il se pourrait qu’il y ait d’autres enfants dans le futur du couple. En août 2023, Wilson a admis « vouloir[ing] avoir un autre enfant.

« Je ne peux même pas décrire l’amour que j’ai pour elle, c’est un beau miracle ! » » s’est exclamée la nouvelle maman à l’époque.

« Je suis prêt à donner à la petite Roycie tout l’amour imaginable. »