Rebel Wilson épouse Ramona Agruma lors d’un mariage à destination en Italie

Rebel Wilson est officiellement marié à sa partenaire Ramona Agruma.

Le couple, tous deux âgés de 40 ans, aurait échangé ses vœux samedi en Sardaigne, en Italie, Personnes confirmé.

Leur mariage intervient deux ans après avoir été rendu public en juin 2022, sur lequel Wilson a posté un selfie d’eux, disant dans sa légende Instagram : « Je pensais que je cherchais un prince Disney… mais peut-être que ce dont j’avais vraiment besoin pendant tout ce temps, c’était un Princesse Disney #loveislove. »

Un mois avant ses débuts en tant que réalisatrice, La Débdont la première a eu lieu au Festival international du film de Toronto le 14 septembre, Wilson a révélé qu’elle sortait avec quelqu’un de nouveau et que le couple avait été formé « par l’intermédiaire d’un ami ».

Le Année senior L’actrice a en outre déclaré qu’ils s’étaient connectés par téléphone avant de se rencontrer en personne.

« Et c’était une très bonne façon de faire connaissance », expliquait-elle à l’époque. « C’était un peu old school en ce sens, très romantique. »

Wilson s’est fiancé à Agruma, fondateur de la marque de vêtements durables Lemon Limon, le jour de la Saint-Valentin en 2023.

L’actrice australienne a choisi un décor de conte de fées pour ce grand moment. Elle a posé la question à son désormais épouse devant le château de la Belle au bois dormant à Disneyland en Californie.

Wilson a partagé l’heureuse nouvelle sur Instagram à l’époque, y compris une photo du couple s’embrassant pendant qu’Agruma montrait sa bague de fiançailles, ainsi qu’une autre photo de Wilson à genoux devant Agruma, tenant une boîte à bagues bleue Tiffany & Co. .

« Nous avons dit OUI ! Merci @tiffanyandco pour cette superbe bague et à Bob Iger et à l’incroyable équipe de Disneyland @disneyweddings pour avoir réalisé cette surprise magique ! » Wilson a écrit dans la légende du message.

Wilson a ensuite détaillé comment elle avait réalisé la proposition surprise dans ses mémoires. Rebel Rising : un mémoiresorti en avril 2024.

« Ramona voit les pétales de roses pastel partout sur le sol et les roses dans les vases », a-t-elle écrit. « Je lui dis à quel point elle est spéciale pour moi. Et puis je me mets à genoux et j’ouvre la boîte à bagues. Je termine par : ‘Alors, de cette manière cliché, en ce jour cliché, Ramona Agruma, veux-tu m’épouser ?’ « Oui », dit-elle à travers les larmes qui coulent sur son visage.