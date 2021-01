L’actrice Rebel Wilson a déclaré qu’elle avait été une fois kidnappée sous la menace d’une arme et détenue pendant la nuit pendant son séjour au Mozambique.

La star, surtout connue pour des films tels que Bridesmaids et Pitch Perfect, a parlé de son calvaire avec l’ancien commando des Royal Marines Ant Middleton dans le dernier épisode de sa série Straight Talking pour Sky One.

Lorsqu’on lui a demandé de parler de la situation la plus effrayante dans laquelle elle ait jamais été, Wilson a déclaré: « Il y a eu une fois en Afrique où j’ai été kidnappée. »

Le couple a filmé le spectacle au Mexique



La femme de 40 ans a déclaré qu’elle était avec un groupe de femmes en milieu rural Mozambique, et qu’ils ont reçu l’ordre de sortir de leur véhicule.

« Ces hommes viennent dans un autre camion avec beaucoup de fusils », dit-elle, avant que Middleton ne demande: « Arrivé à côté de vous? »

« Ouais, avec les gros canons, et je me suis dit: » Vous devez descendre de votre camion « , » répondit-elle. « Ils nous ont emmenés dans cette maison au milieu de nulle part. »

Wilson a dit qu’elle pensait qu’elle avait bien géré la situation.

« J’ai l’impression d’avoir été très bonne pendant la crise », a-t-elle déclaré à Middleton. « Ouais, j’étais comme un chef d’équipe. »

Elle a poursuivi: « Ils nous ont fait asseoir. J’ai dit, » tout le monde lient les bras « . Je suis pétrifiée dans la nuit où ils pourraient vouloir prendre l’une des filles ou quelque chose. Heureusement, nous n’avons pas été blessés. »

Heureusement, elle dit qu’ils ont été libérés le lendemain.

«Le lendemain, ils sont venus et ont dit: ‘Oh, votre camion est prêt maintenant vous pouvez aller – allez, allez’, vous savez. Donc nous n’avons juste pas posé de questions, nous sommes remontés dans ce camion et sortir de là et traverser la frontière sud-africaine quelques heures plus tard.

« Je pense que peut-être que ces gars-là nous ont utilisés pour faire passer des choses illégales dans le fond du camion. »

Middleton a été visiblement surpris par l’histoire de Wilson, lui disant qu’il s’attendait à ce qu’elle dise qu’elle était venue « face à face avec un serpent ou une araignée » ou quelque chose de similaire.

« Vous devez faire un film d’action hardcore », dit-il.

Wilson n’a pas dit quand l’incident a eu lieu.

Middleton, mieux connu comme la star de SAS: Who Dares Wins, a interviewé l’actrice au Mexique pour le deuxième spectacle de sa série Straight Talking, qui le voit sortir les célébrités de leur zone de confort.

L’année dernière, il s’est rendu dans le désert namibien avec Liam Payne de One Direction.

Sky Original, Ant Middleton & Rebel Wilson: Straight Talking sera diffusé le 14 janvier à 21h sur Sky One et le service de streaming NOW TV