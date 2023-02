Rebel Wilson dit que le contrat «Pitch Perfect» ne lui a pas permis de perdre ou de gagner «plus de 10 livres»

Rebel Wilson est devenue une star en jouant “Fat Amy” dans la franchise “Pitch Perfect”, mais le rôle l’a apparemment mise en attente.

Sur le podcast “Call Her Daddy”, Wilson a affirmé que son contrat pour les films lui interdisait de perdre ou de prendre du poids.

“J’ai attendu que ‘Pitch Perfect’ semble terminé”, a-t-elle déclaré à propos de la perte de poids. “Je ne pouvais pas perdre énormément de poids parce que j’étais dans les contrats pour ce film. Vous ne pouvez pas perdre, je pense que ce n’était pas plus de 10 livres ou prendre plus de 10 livres, vous devez en quelque sorte rester à le poids. C’est dans ton contrat.

Universal Pictures, le studio derrière les films “Pitch Perfect”, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Le personnage de Wilson, “Fat Amy”, s’est donné le surnom dans le film, et elle a dit que cela faisait toujours partie du scénario.

La star a dit qu’elle ne s’offensait pas du personnage, disant qu’elle adorait la jouer “parce qu’elle est tellement confiante et courageuse”.

Cependant, elle s’est sentie contrainte dans les rôles qui lui ont été proposés à Hollywood.

“J’étais stéréotypée en jouant ce gros ami drôle, ce qui est si difficile parce que j’adore ces rôles. J’adore jouer les rôles. J’adore ces personnages”, a-t-elle déclaré. “Mais ensuite, je voulais faire plus de choses, mais j’avais l’impression d’être la plus grande fille que vous êtes juste plus cataloguée.”

L’autre préoccupation à laquelle la femme de 42 ans était confrontée était sa santé et le fait de fonder une famille avec quelqu’un.

“Cela se résumait à une question de fertilité”, a-t-elle déclaré à propos de sa décision de changer son approche de la santé. “Je suis allée voir un médecin spécialiste de la fertilité, et il m’a dit : ‘Tu aurais de bien meilleures chances de fertilité si tu étais en meilleure santé’ et j’ai dit : ‘Oh mon Dieu, de quoi parle-t-il ?’ Parce que ma vie est comme une chanson de Lizzo”

Elle a poursuivi : “Ça m’a vraiment frappée parce que je vivais une vie plus grande et fantastique.”

Wilson a dit que cela l’avait amenée à “réexaminer” des choses, y compris sa vie amoureuse, et elle a décidé de faire des changements, en disant : “Lentement, alors que j’avais 40 ans, je suis devenue plus saine.”

Après avoir commencé son parcours de santé en 2020, Wilson a fini par perdre 80 livres.

En novembre 2022, elle a accueilli une fille nommée Royce via une mère porteuse.

Son partenaire est Ramona Agruma, avec qui Wilson a annoncé qu’elle sortait en juin de l’année dernière.