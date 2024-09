Rebel Wilson assure que son film « brillera » malgré les problèmes juridiques

Rebel Wilson a eu sa part de difficultés avec ses débuts en tant que réalisatrice au Festival international du film de Toronto.

À la première de Le Debun projet qu’elle a dirigé, Wilson était également en train de mener une bataille juridique avec trois de ses producteurs, qui ont déposé une plainte en diffamation contre elle en juillet.

Parler à PERSONNES en exclusivité, un jour avant l’événement du tapis rouge et a reconnu que la situation dans laquelle elle se trouvait « n’est pas idéale ».

Auparavant, Wilson avait accusé les producteurs d’avoir tenté de saboter et d’empêcher la projection du film au TIFF, affirmant qu’« il y avait manifestement eu une lutte pour que le film soit projeté ».

Cependant, le Pitch parfait La star de TIFF est très positive et a déclaré au média : « En fin de compte, je suis très fière que (le PDG du TIFF) Cameron Bailey ait choisi ce film pour le festival. Et l’honneur d’avoir été choisie pour le TIFF – et encore une fois, en tant que réalisatrice pour la première fois – c’est tout simplement énorme. »

En terminant sur une note où Wilson espère pouvoir mettre le drame juridique derrière elle, l’actrice a noté : « Oui, je suis très confiante que… Oui, parce que le film parle de lui-même. Il est tellement bon et il est tellement original et unique et il va tout simplement… le film va briller. »