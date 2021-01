Rebel Wilson montre déjà qu’elle est sérieuse lorsqu’il s’agit de se maintenir en forme en 2021.

Son « Année de la santé » l’a vu perdre 30 kg alors qu’elle épatait les fans avec sa taille en sablier.

La star de Pitch Perfect, cependant, ne prévoit pas que le poids continue de chuter dans les mois à venir.

Rebel n’augmente pas sa condition physique comme beaucoup en janvier – elle est plus que satisfaite de l’endroit où elle en est.

La femme de 40 ans a fait étalage de sa silhouette amincie en encourageant son équipe de football américaine préférée.







(Image: Instagram)



Se plaçant derrière les Rams de Los Angeles et ils se sont coincés les cornes dans les Seahawks de Seattle, elle a montré à tout le monde que le poids était resté à Noël.

« Allons-y, faisons ça. Play offs! Wooooo! » Rebel hurla dans le court clip alors qu’elle tournoyait follement dans la pièce.

L’actrice a annoncé qu’elle avait atteint son objectif de poids de 11,8 pierres en novembre.

Mais garder les kilos en baisse ne la consume pas totalement.







(Image: Instagram)



Rebel a commencé son parcours de perte de poids en 2020 et a fini par perdre près de 40 livres, atteignant son objectif de 165 livres.

Le mois dernier, la star a expliqué qu’elle viserait désormais à augmenter ses calories au jour le jour.

Elle est satisfaite de son poids et a dit aux fans qu’elle n’essaierait pas encore de laisser tomber une autre taille de jean.

Elle a déclaré lors d’une session de questions-réponses sur Instagram en direct: «Je vais manger plus et entrer dans une phase de maintenance.









« Ce sera probablement entre 2 000 et 2 500 [calories] parce que je travaille comme une bête.

« J’ai donc besoin d’un peu plus maintenant que j’ai atteint mon objectif de poids et que je le maintiens. »

Le film préféré est récemment revenu d’un voyage de ski à Aspen avec son petit ami milliardaire Jacob Bosch.

Ils ont commencé à se fréquenter après avoir été présentés par un ami en 2019.







(Image: Instagram)



Elle a récemment dit à E! News: « Certaines personnes sur les réseaux sociaux disent: ‘Oh, eh bien tu as perdu du poids et puis tu as eu un petit ami sexy.’

«Mais, ce que je veux dire à ces gens, c’est que je suis sorti avec Jacob quand j’étais aussi le plus lourd.

Rebel a ajouté: « Nos plans sont juste de continuer et tout est tellement amusant et agréable. Nous verrons! Nous parlons de quelques escapades, mais je ne sais pas exactement.

« Il est tellement amoureux et je l’adore. Nous verrons ce qui se passera. »