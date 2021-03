Rebel Wilson a l’air sensationnelle en tenue de sport alors qu’elle affiche une perte de poids de 5 pierres en randonnée

Rebel Wilson se sent plus en forme que jamais après son «année de santé».

Et l’actrice australienne, qui a eu 41 ans hier, a présenté son physique élancé tout en faisant une longue randonnée avec un copain près de sa maison de Studio City à Los Angeles, lundi.

La star de Pitch Perfect a su respirer la confiance en se promenant dans un t-shirt violet à manches longues associé à des leggings moulants.

Rebel a gardé les rayons du soleil hors de son visage en arborant une casquette noire avec son nom sur le devant et en couvrant ses yeux avec des lunettes de soleil à miroir.

Elle est apparue dans son élément en discutant avec son copain en sirotant de l’eau et en tenant un masque dans sa main libre.

Hier, Rebel s’est réunie avec certains de ses amis pour célébrer son 41e anniversaire.

La comédienne a passé la journée avec sa plus proche et la plus chère à se reposer et à se détendre à l’hôtel Maybourne à Beverley Hills.

Rebel a invité ses fans à suivre les célébrations de son anniversaire en partageant des clichés et des images de la fête sur ses histoires Instagram.

Révélant qu’elle a tout fait pour la fête, un repas spécial a été organisé pour la réunion et présenté aux invités dans un menu personnalisé intitulé «Rebel’s Relaxation Retreat».

Rebel a téléchargé des images du délicieux festin qui comprenait de la burrata crémeuse, des crevettes grillées, du steak tartare et des frites.







Et si les fêtards ont envie d’une friandise sucrée, il y en a plusieurs proposés, dont des mini tartes à la meringue, des biscuits décorés de photos de la fille d’anniversaire Rebel et un énorme gâteau rose.

D’autres clichés de la fête ont vu la comédienne et ses copains vêtus de robes de chambre blanches moelleuses alors qu’ils participaient à une séance de bain sonore et à d’autres offrandes, le groupe a posé sur un grand lit encadré d’énormes ballons métalliques roses lisant « Rebel ». ‘

Rebel a pu transformer sa silhouette en travaillant et en suivant le régime VivaMayr.







Le régime, du centre de bien-être autrichien exclusif du même nom, se concentre sur la rénovation de la santé intestinale en éliminant le gluten, en faisant le plein d’aliments riches en fibres et en réduisant les collations.

Rebel a récemment expliqué dans l’émission-débat de Drew Barrymore sur CBS: « Ces dernières années, je thématise mes années. Donc, j’ai eu l » Année du plaisir ‘, l’année dernière a été mon’ Année de l’amour ‘, et ce année, ce sera l ‘«Année de la santé» parce que j’ai eu 40 ans cette année en mars.







« Je ne me suis jamais vraiment concentré sur ma santé, ce qui était probablement évident. J’allais partout dans le monde en jet-set partout, et je mangeais une tonne de sucre. C’était un peu mon vice. »

Rebel dit que la clé de son succès était de s’autoriser une gâterie occasionnelle.







Elle a déclaré au magazine People: « J’ai cet état d’être, ce qui n’est pas ma citation, mais je dis: » Rien n’est interdit « . Nous serons comme: « Devrions-nous avoir des hamburgers In-N-Out? » Et je suis comme ‘Rien n’est interdit.’

«Je peux y aller, je pourrais bien manger la moitié de ce que je mangeais avant. Tu sais? Et je prendrai un hamburger et quelques frites, et puis tu te sentiras bien.

