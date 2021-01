Rebel Wilson a parlé du moment où elle a été kidnappée sous la menace d’une arme en Afrique et détenue pendant la nuit.

L’actrice australienne âgée de 40 ans a déclaré qu’elle voyageait avec un groupe de femmes dans la campagne du Mozambique, lorsque leur véhicule a été arrêté et que des hommes armés leur ont ordonné de descendre du camion.

Rebel a rappelé l’épreuve terrifiante à Ant Middleton pour l’émission Sky One intitulée Straight Talking et a détaillé ce qui s’est passé lorsque des armes ont été pointées sur elle.

La star des demoiselles d’honneur a déclaré qu’elle avait obligé tout le monde dans son groupe de voyage à lier les bras, au cas où l’un d’eux serait tenté d’être enlevé par les hommes armés.







Elle a déclaré: «Il y a eu une fois en Afrique où j’ai été kidnappée. C’était dans le Mozambique rural.

«Nous étions dans ce camion à bestiaux et ces hommes sont venus sur un autre camion avec beaucoup de fusils. [They pulled up beside us] avec les gros canons et ils disaient: «Ouais, tu dois descendre de ton camion».

«Ils nous ont emmenés dans une maison au milieu de nulle part. Je me sentais très bien dans la crise. J’étais comme un chef d’équipe. «

Rebel a poursuivi: « Ils nous ont fait asseoir et j’ai dit: ‘Tout le monde lient les bras’, parce que j’étais pétrifié dans la nuit à l’idée qu’ils veuillent peut-être emmener l’une des filles ou quelque chose.

Heureusement, le lendemain matin, ils ont tous été relâchés sans dommage après avoir pensé que leur véhicule transportait des substances illégales à des fins de contrebande n’étaient pas fondés.







Elle a expliqué: «Heureusement, nous n’avons pas été blessés et le lendemain, ils sont venus et ont dit:« Votre camion est prêt maintenant. Tu peux y aller.

«Nous n’avons posé aucune question. Nous venons juste de remonter dans ce camion et de sortir de là et de traverser la frontière sud-africaine quelques heures plus tard.

«Je pense que peut-être ces gars-là, peut-être, nous ont utilisés pour faire passer des choses illégales dans le fond du camion.

Ant Middleton a été stupéfait par cet aveu et a répondu: «Je m’attendais à ce que vous disiez:« Ouais, je suis tombé nez à nez avec un serpent ou une araignée », et ensuite vous me dites que vous avez été kidnappé sous la menace d’une arme.

« Vous devez faire un film d’action hardcore. »

Avec Rebel perdant plus de trois pierres au cours d’une «année de santé» en 2020, elle pourrait bientôt chercher à ajouter un film d’action à son CV d’acteur.

* Ant Middleton & Rebel Wilson: Straight Talking est diffusé jeudi à 21h sur Sky One et le service de streaming NOW TV

