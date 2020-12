Rebekah Vardy s’est excusée d’avoir comparé la virilité de son ancien amant Peter Andre à une saucisse chipolata miniature, révèlent de nouveaux documents juridiques.

Les documents de 59 pages ont été déposés au tribunal par les avocats du GAF mardi dans le cadre de son procès en cours avec Coleen Rooney.

En eux, ses avocats affirment que Rebekah s’est sentie «sous pression» dans la remarque et «s’est excusée» auprès de Peter dans les années qui ont suivi.







(Image: PA)



Maintenant mariée à l’as de Leicester City Jamie Vardy et mère de trois enfants, Rebekah n’avait que 22 ans lorsqu’elle a parlé à The News Of The World en 2004 de sa nuit de passion avec la star.

Comme le voit The Sun, les nouveaux documents déclarent: «Il est admis que le requérant a donné une interview« baiser et dire »à The News of the World en 2004, alors qu’il avait 22 ans.

« Le requérant regrette d’avoir accordé cet entretien et s’est excusé auprès de M. André.

«La réclamante était dans une relation difficile avec son ex-mari et se sentait obligée par son ex-mari de donner cette histoire au journal.







(Image: SplashNews.com)



Les avocats de Coleen ont été les premiers à citer l’épisode, écrivant précédemment dans des journaux juridiques: «Lors de l’entrevue, la réclamante a révélé entre autres que (i) elle avait eu des rapports sexuels avec Peter Andre en novembre 2001 et que cela n’avait duré que cinq minutes.

« (ii) Peter Andre avait » le plus petit équipement de pantalon que j’ai jamais vu « qui était » comme une chipolata miniature « .

«(iii) qu’il ‘n’avait absolument aucun poil sur son corps’; et (iv) il ‘slaver[ed]’comme l’un de ses chiens boxer quand il l’a embrassée. «







(Image: Dave J Hogan / Getty Images)



De son côté, André, 47 ans, n’a jamais commenté les allégations.

Cependant, il a montré son sens de l’humour après que l’interview a refait surface, plaisantant: « Maintenant c’est un banger 🙂 »

Le soi-disant scandale Wagatha Christie a explosé en octobre dernier lorsque Coleen a allégué qu’elle avait laissé une trace de faux potins sur sa famille dans le but de déterminer qui pourrait vendre des histoires à son sujet à la presse.

Elle a affirmé avoir limité son Instagram privé à un seul abonné – le compte de Vardy.

La star de Dancing On Ice, Becky, qui était enceinte à l’époque, a déclaré dans des documents judiciaires qu’elle avait fait l’objet d’abus brutaux en ligne, y compris un troll lui disant qu’ils espéraient que son bébé mourrait.

Elle a vigoureusement nié être la source de trois fausses histoires spécifiques sur Coleen qui sont apparues dans le soleil.

Les deux GAF ont maintenant jusqu’au 8 février pour parvenir à un règlement dans leurs pourparlers de paix, ce qui pourrait impliquer que Coleen offre à Becky une incitation financière pour garder l’affaire hors du tribunal.

Mais si la médiation échoue, les deux hommes se retrouveront face à face devant la Haute Cour l’année prochaine dans un procès de cinq jours, où les enjeux financiers sont plus élevés si Coleen perdait, car elle devrait payer à la fois des dommages et des frais pour Becky. .