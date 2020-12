Dans la nouvelle année, Rebekah Vardy jouera un rôle principal dans la nouvelle saison de Dancing On Ice.

Et le WAG a donné aux fans un aperçu de ce qu’ils peuvent attendre de son nouveau look glamour mardi, regardant plutôt la showgirl alors qu’elle partageait une photo entièrement maquillée et un haut à paillettes scintillant.

La mère de cinq enfants portait ses longs cheveux noirs en boucles délicates et un visage plein de maquillage pour la photo, qu’elle a posée à Instagram.

Partageant une deuxième image de la séance photo, avec son mari, l’as footballeur Jamie Vardy et ses cinq enfants, Rebekah a expliqué: « C’était certainement un avant-goût du glamour pré-DOI pour moi et j’espère que cela mettra un peu d’éclat et de joie là-bas. pour quiconque le lit. «







La séance photo a eu lieu dans la maison de huit chambres du Lincolnshire, où la femme de 38 ans vit avec Jamie, ses enfants Megan, 15 ans, et Taylor, dix issus de relations précédentes et leurs trois enfants – Sofia, six ans, trois ans. -old Finlay et Olivia, qui en aura un la semaine prochaine.

Jamie a également une fille de neuf ans, Ella, issue d’une relation avec Emma Daggett.

Écrivant sur Instagram alors qu’elle partageait son selfie, Rebekah a écrit que le tournage avait eu lieu « avant que Noël ne soit annulé de manière inattendue ».

Et Rebekah a déclaré aux fans: «Même si je sais que ce sera un Noël étrange pour tant de gens, je voulais profiter de cette occasion pour vous souhaiter à tous un joyeux Noël de notre famille à la vôtre.

« Bien que se voir en personne puisse être annulé, cela ne signifie pas que l’amour et la gentillesse, qui sont le véritable esprit de Noël pour nous, ont été annulés. »

Élevée en tant que témoin de Jéhovah, Rebecca a grandi sans célébrer Noël.







Elle a dit au magazine Hello qu’elle compense cela maintenant.

«Ma famille était Témoin de Jéhovah», a-t-elle déclaré à la publication. « Je n’avais pas le droit de fêter Noël ou d’aller aux fêtes d’anniversaire, d’assister aux assemblées scolaires – la liste est longue. Le jour de Noël, j’ai dû rejoindre les anciens de l’église pour frapper aux portes des gens et essayer de les convertir. »

Rebekah a également déclaré qu’elle pensait que son combat à la cour de Wagatha Christie avec Coleen Rooney pourrait « potentiellement » être réglé bientôt.

Elle poursuit Coleen, 34 ans, pour diffamation après avoir été accusée d’avoir divulgué de «fausses histoires» sur sa vie privée.

Mais elle a dit: « La nouvelle année pourrait potentiellement voir une résolution entre nous. Je suis sûr que le public en a assez de lire à ce sujet aussi. »







Rebekah a remporté le premier tour de la bataille juridique le mois dernier.

Un juge a jugé que Coleen, mariée à l’ancien as de Man United Wayne Rooney, 35 ans, l’avait « clairement identifiée » dans un article sur des fuites d’histoires présumées de son compte Instagram personnel.