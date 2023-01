Rebekah Vardy réalise la première émission télévisée post-procès de Wagatha Christie – un documentaire C4 sur les Témoins de Jéhovah

REBEKAH Vardy réalise sa première émission télévisée après le procès de Wagatha Christie – un documentaire de Channel 4 sur les Témoins de Jéhovah.

La maman de cinq enfants, 40 ans, qui a perdu son procès en diffamation devant la Haute Cour contre sa rivale Coleen Rooney, 36 ans, en juillet, deviendra présentatrice et journaliste d’investigation pour le programme unique.

Getty

Rebekah, l’épouse de l’attaquant de Leicester City Jamie, 36 ans, a grandi dans la religion jusqu’à son adolescence, mais a lutté avec ses règles strictes.

La nouvelle émission la verra parcourir le pays en interviewant des membres existants et anciens de la communauté britannique des témoins de Jéhovah.

Une source a déclaré: “Rebekah a été inondée d’offres télévisées, mais a refusé tout ce qui concernait le procès de Wagatha Christie car elle voulait passer à autre chose.

« Elle a décidé de faire ce documentaire car c’est complètement différent et c’est un sujet qui lui tient à cœur.

“Cela pourrait être le début d’une nouvelle carrière pour elle et elle est ravie.”

S’ouvrant sur son expérience avec la religion Rebekah, qui est apparue sur I’m A Celebrity Get Me Out Of Here et Dancing On Ice d’ITV, a déclaré: «Je me sentais aliénée des autres enfants

“C’était définitivement l’occasion pour d’autres enfants de pointer du doigt et de dire : “Oh, tu n’as rien !” Le jour de Noël, nous allions frapper aux portes.

“Il n’y avait rien, Noël n’existait pas comme les anniversaires, c’était dur comme un enfant.”

Cela vient après que Channel 4 ait créé Vardy v Rooney: A Courtroom Drama, diffusé le mois dernier.