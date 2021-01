Rebekah Vardy s’est engagée à éviter les médias sociaux alors qu’elle se prépare pour le lancement de Dancing On Ice ce soir.

La femme de 38 ans est peut-être connue comme une fervente utilisatrice des médias sociaux – mais elle dit qu’elle ignorera ses plateformes alors qu’elle se prépare à se lancer sur la glace pour la compétition de sports d’hiver d’ITV.

Rebekah – qui a été jumelée avec le patineur professionnel Andrew Buchanan pour la 13e saison imminente de Dancing On Ice – semble désireuse d’éviter les critiques en ligne.

Alors que les célébrités participant à l'émission passent déjà des semaines à s'entraîner avant le premier spectacle en direct, WAG Rebekah semble déterminée à ne pas laisser sa concentration se distraire.









S’adressant au Sun dimanche, elle a révélé qu’elle abandonnait ses réseaux sociaux à l’approche du lancement, en disant: «Je ne suis pas intéressée par ce que les médias sociaux ont à dire.

«Mon objectif de dimanche est ma performance et je ne peux pas contrôler ce que les autres disent de moi.

«Nous avons travaillé très dur pour arriver là où nous en sommes et j’espère que cela se révélera et portera ses fruits.»

Rebekah a déjà exprimé la crainte que son «visage de pute au repos» ne lui pose des problèmes avec les fans de DOI.

La maman de cinq enfants a déclaré plus tôt ce mois-ci: «J'ai ce visage de chienne au repos et je sais que je l'ai mais je souris à l'intérieur. Je suis vraiment!







(Image: Instagram)



« Pour les autres, on dirait que je suis malheureux. Maintenant, le Botox s’estompe, j’espère que les fonctionnalités heureuses commenceront à apparaître. »

Pendant ce temps, le partenaire de danse canadien Andrew a certainement été mis à rude épreuve pendant l’entraînement – Becky s’est accidentellement coupé le visage avec son patin tout en pratiquant un mouvement ambitieux.

Rappelant le moment déchirant avec The Mirror la semaine dernière, Rebekah a déclaré: «J’ai blessé Andy et ce fut l’expérience la plus horrible.

«En fait, je pensais qu’il déconnait au début, parce qu’il aime me faire un peu de côtes.

«Nous étions en train de faire un mouvement, et la dernière chose qu’il m’a dite a été: » Ne me donne pas un coup de pied au visage « .

«Je me suis dit: ‘Pourquoi diriez-vous cela? Vous allez nous faire mal!’

«Alors nous avons fait ce que nous faisions et il a failli me laisser tomber, et j’ai pensé, ‘Oh merde.’

«Je l'ai regardé et il tenait son visage, et j'ai dit: 'Arrêtez de déconner', et j'ai ri.







(Image: ITV / Matt Frost / REX / Shutterstock)



«Puis il a enlevé sa main de son visage, il y avait du sang partout, cinq enfants et je ne peux pas supporter le sang, j’ai failli m’évanouir.

«Je me sentais horrible, et tout ce qui l’inquiétait, c’était le spectacle et le dire le lendemain. Je me suis dit:« Pourquoi es-tu inquiet pour le patinage, je suis inquiet pour ton visage! ».

Dancing On Ice commence ce soir sur ITV à 18h.