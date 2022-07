Rebekah Vardy perd le procès en diffamation de Wagatha Christie contre Coleen Rooney

Rebekah Vardy, l’épouse de l’attaquant de Leicester City Jamie Vardy, a perdu son procès en diffamation contre Coleen Rooney. Phil Lewis/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Rebekah Vardy a perdu son procès en diffamation “Wagatha Christie” contre Coleen Rooney à cause d’une publication virale sur les réseaux sociaux.

Vardy, l’épouse de l’attaquant de Leicester City Jamie Vardy, a poursuivi Rooney, l’épouse du meilleur buteur anglais Wayne Rooney, en justice après avoir été accusée d’avoir fourni aux médias des informations privées sur Coleen Rooney. Cela est venu après que Rooney ait organisé une opération de piqûre élaborée pour savoir qui transmettait des histoires sur sa vie privée.

La juge Karen Steyn a déclaré vendredi dans une décision écrite que l’allégation de Rooney était “essentiellement vraie”.

Steyn a déclaré qu’il était probable que l’agent de Vardy, Caroline Watt, ait transmis des informations privées au journal The Sun et que “Mme Vardy était au courant et tolérait ce comportement”.

Le procès a été surnommé Wagatha Christie d’après le terme utilisé par les médias britanniques pour désigner les épouses et petites amies des footballeurs – les WAG – et Agatha Christie, une écrivaine populaire de romans policiers.

Rooney a déclaré qu’elle avait publié une série de fausses histoires sur elle-même sur Instagram dans le but de découvrir qui avait divulgué des informations à son sujet, empêchant tout le monde sauf une personne sur son compte de voir les publications.

Lorsque les histoires sont apparues dans la presse, Rooney a publié un message sur la source de la fuite en octobre 2019 dans lequel elle a annoncé : “C’est le compte de Rebekah Vardy.”

Vardy a vigoureusement nié avoir divulgué l’information et elle a intenté une action en diffamation “pour établir son innocence et faire valoir sa réputation”, a déclaré son avocat Hugh Tomlinson.

Il a déclaré que Vardy avait subi “une hostilité et des abus généralisés” après que Rooney l’ait accusée dans un message à près de 2 millions de followers sur les réseaux sociaux.

L’affaire a provoqué une frénésie médiatique pendant sept jours d’audience alors que les deux femmes se sont rendues au tribunal, ainsi que leurs maris, malgré les pressions des juges et des experts juridiques pour régler.

L’affaire aurait coûté à chaque partie plus d’un million de livres sterling en frais juridiques.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.