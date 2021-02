APRÈS un an d’enfer, Rebekah Vardy est enfin prête à faire la fête.

La star de Dancing On Ice – actuellement impliquée dans le conflit juridique de Wagatha Christie – a récemment déclaré qu’elle avait développé un «visage de chienne au repos» dur au fil des ans pour montrer que personne ne pouvait lui faire de mal.

Mais maintenant, le joueur de 38 ans est ravi que les téléspectateurs de l’émission de patinage puissent enfin voir le côté amusant de «la vraie Becky».

La maman de cinq enfants a déclaré: «La perception de moi est totalement différente de ce que je suis vraiment.

« La plupart des gens réalisent cela dans les cinq ou dix minutes suivant ma rencontre. »

Et Rebekah attribue à l’émission ITV l’avoir aidé à remonter le moral.

Elle dit: «J’ai tourné un coin – je suis enfin heureuse en moi.

«Je ne mets pas cela uniquement sur le compte du patinage. J’ai mis cela sur le compte de laisser aller ce qui était et de regarder ce qui est.

Cela survient au milieu de la tristement célèbre affaire judiciaire Wagatha Christie, qui l’a vu et l’épouse de Wayne Rooney, Coleen, 34 ans, se disputer en 2019 et qui devrait culminer devant la Haute Cour plus tard cette année.

Pour l’instant, cependant, elle se concentre sur la performance avec son partenaire de patinage canadien, le pro Andy Buchanan.

Rebekah a déclaré: «Le patinage m’a aidé à me recentrer cette année et à regarder l’avenir de manière positive.

«C’est une évasion de la réalité.

«C’est quelque chose JUSTE pour moi, et je n’ai rien fait pour moi depuis très longtemps.

«Je me sens confiant et heureux. Cela fait partie d’apprendre à vivre dans le présent et à regarder vers l’avenir.

«J’adore ne pas avoir à regarder mon téléphone pendant quelques heures lorsque je suis sur la glace et que je m’éteins complètement. C’est vraiment rafraîchissant.

Dancing On Ice a laissé une trace de romances déchirées dans son sillage après que certains concurrents se soient rapprochés de leurs partenaires professionnels.

Les couples de Love Island, Maura Higgins et Curtis Pritchard, et Wes Nelson et Megan Barton Hanson, se sont séparés ces dernières années en raison de la soi-disant malédiction de l’émission.

Mais Rebekah n’est pas à distance préoccupée par le fait que son mari, l’attaquant de Leicester City, Jamie, 34 ans, la voit dans les bras d’un autre homme.

Elle dit: «Jamie n’est pas inquiète, notre relation est si forte.

«Il ne se sent pas mal à l’aise de nous voir danser ensemble.

« Il n’est pas comme ça, il est si favorable. »

Jamie et Rebekah, qui se sont mariés en 2016, ont eu trois enfants ensemble, Sofia, six ans, Finlay, trois ans et Olivia, un an.

Rebekah est également la mère de Megan, 15 ans, et de son fils Taylor, dix ans, d’une relation précédente – et elle n’a pas l’intention d’ajouter à sa progéniture.

Elle dit: «Il est absolument impossible que nous ayons plus d’enfants. J’ai fini. Je suis paniqué à l’idée d’un autre Finlay!

Contrairement à ses compatriotes Billie Faiers et Denise Van Outen, qui ont tous deux dû arrêter après la chute de l’horreur, Rebekah a évité de graves blessures.

Elle dit: «Jamie a été si favorable, mais il me supplie, ‘S’il vous plaît, ne vous blessez pas’.

« Le nombre de blessures des concurrents est un rappel brutal de la dangerosité du spectacle. Vous devez rester concentré et écouter les instructions correctement.

«La minute où vous vous éteignez, c’est lorsque des accidents se produisent, en particulier lorsque vous êtes en équilibre sur une lame de la taille d’un couteau de cuisine.

«J’ai déjà ouvert le visage d’Andy. Je ne voulais même pas patiner le lendemain.

Dans l’émission de ce soir, Rebekah prendra le mouvement intimidant de «headbanger», qui implique Andy la faisant tourner autour de ses chevilles.

Alors que des concurrents comme Jorgie Porter et Beth Tweddle l’ont terminé dans le passé, la patineuse professionnelle Pam O’Connor avait besoin de points de suture au menton après avoir été lâchée par l’ancien gardien de but anglais David Seaman.

Rebekah, qui a survécu à la jungle sur I’m A Celebrity en 2017, admet: «C’est pétrifiant, mais je suis accro à l’adrénaline et je fais totalement confiance à Andy.

«Je sais qu’il ne laisserait jamais rien de mal m’arriver. Cela m’a donné un vote de confiance pour pouvoir faire ces choses.

«Je dois m’entraîner avec un casque, tout ce que nous faisons dans la série est dangereux. J’étais en pleine effervescence après avoir pratiqué. C’est tellement amusant.

Après avoir pirouetté et filé pendant trois mois, Becky a remarqué une baisse de poids.

Elle a dit: «Mon corps a changé. Andy dit que je dois arrêter de perdre du poids, mais je ne le fais pas exprès. Il est comme un grand frère qui veille sur moi.

«Je ne me suis jamais pesé. Tout ce que je sais, c’est que je me sens vraiment bien. Je suis dans la meilleure forme de ma vie.

«Le département des costumes me dis rien parce que je continue de perdre du poids et ils doivent prendre mes tenues.

«Ils disaient que j’étais la personne la plus facile à vivre. Je ne suis pas exigeant et j’irai avec ce qu’ils pensent être le meilleur.

Andy, qui a déjà été associé à Anthea Turner dans la série, a remarqué un grand changement dans le comportement de Rebekah.

Il a déclaré: «Elle a été la partenaire la plus travailleuse que j’ai eue dans l’émission. Becky traite les gens avec beaucoup de respect.

« Sa confiance a été renforcée. Elle est juste ouverte à tout le monde maintenant, alors qu’elle était gardée et prudente lorsque nous avons commencé. »

Le comédien Rufus Hound, 41 ans, et Joe Warren-Plant, 18 ans, ont tous deux dû quitter la série après avoir été testés positifs pour le coronavirus.

En raison de l’ensemble sécurisé de Covid, il a été difficile pour Rebekah de passer du temps avec les autres concurrents, mais elle dit qu’il y a toujours un esprit de camaraderie.

Elle révèle: «Le premier jour du spectacle, j’ai reçu des cartes de bonne chance dans les vestiaires. C’est agréable de souhaiter bonne chance à tous.

« En fin de compte, nous sommes tous dans une compétition, mais c’est une compétition très amicale. »

