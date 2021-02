La star de Dancing On Ice, Rebekah Vardy, a tenté le mouvement terrifiant et potentiellement dangereux de «banger de la tête» dimanche soir aux côtés de son partenaire de patinage Andy Buchanan.

Rebekah et Andy ont déjà subi un accident d’horreur dans la série alors que Rebekah a accidentellement tranché le visage d’Andy avec la lame de son patin.

Mais cela ne les a pas empêchés de tenter le banger de première main de la série pour gagner des points bonus, et alors que les téléspectateurs regardaient avec une haleine appâtée, cela s’est déroulé de manière fantastique.

Le couple était habillé en Ross et Rachel de Friends dans l’épisode sur le thème de la Saint-Valentin, avec Rebekah enfilant une perruque hilarante de Rachel.

Holly Willoughby a remarqué que le mouvement était le plus proche du sol par rapport aux répétitions, mais Rebekah a jailli: « C’était incroyable, j’ai adoré! »

« T’es en colère? » A plaisanté Holly.









« Plutôt! » rit Rebekah.

Andy et Rebekah ont marqué 32,5 / 40, ce qui était leur score le plus élevé jusqu’à présent dans la série, tandis que le score le plus élevé de l’émission est allé à Sonny Jay et Angela Egan et Lady Leshurr et Brendyn Hadfield, qui a marqué 35, l’ancien couple recevant le premier. neuf de la série.

Certains téléspectateurs ont accusé les juges de favoriser Rebekah mais d’être trop durs envers Faye Brookes et Hamish Gaman, qui ont reçu une critique sévère qui a conduit Faye à fondre en larmes.







(Image: ITV)



Un tweeté: « Faye et amy continuent d’être soulignées, tandis que rebekah et sonny sont toujours trop marqués !!!! # DancingOnIce « .

« Donc Rebekah Vardy obtient un meilleur score que Faye juste parce qu’elle a exécuté le headbanger mais même avec ça, Rebekah n’avait aucune synchronicité avec son partenaire de patinage?! # DancingOnIce », se plaignit un autre.

Un troisième a ajouté: « Une fois de plus le # DancingOnIce juges sur Mark Rebekah et sont trop critiques envers Faye, qui est de loin la meilleure patineuse! »

* Dancing On Ice est diffusé dimanche soir sur ITV à 18h