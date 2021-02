Rebekah Vardy a partagé une photo d’elle-même semblant totalement différente dans une perruque élaborée alors qu’elle révélait des secrets passionnants dans les coulisses de Dancing On Ice.

La star de 38 ans s’est rendue sur Instagram lundi pour partager des informations dans les coulisses alors qu’elle posait dans une perruque extravagante de style victorien.

La beauté brune avait l’air radieuse alors qu’elle était assise dans la salle de coiffure et de maquillage avant sa performance éblouissante ce week-end.

Parallèlement au cliché, elle a révélé que son équipe glamour devait faire des changements de dernière minute car la perruque était trop grande pour patiner.

« Nous sommes tellement chanceux d’avoir une équipe glamour ridiculement talentueuse @dancingonice et ils proposent les idées les plus étonnantes et les plus créatives », écrit-elle.









«Pour notre look Can Can, ils avaient décidé que je porterais une perruque.

« La perruque originale qui a été faite pour moi. C’était épique mais je ne pouvais pas la porter pour le spectacle car elle était trop haute et trop lourde pour que je garde la tête haute. »

Rebekah a ensuite partagé quelques informations sur sa tenue d’origine, ce qui l’a presque fait «s’effondrer» parce que le corset était si restrictif.









« Un autre fait amusant sur le costume: mon costume original de Can Can était un corset entièrement désossé et lacé, mais lorsque je le portais pour la répétition générale, je ne pouvais pas respirer car les os étaient trop restrictifs, alors l’équipe a enlevé les os pour moi et j’ai pu respirer pendant notre performance.

« Je me suis encore presque effondré à la fin, mais c’était juste parce que c’était une routine tellement énergique. »

Cela vient après que Rebekah a parlé de sa surprise face à son nouveau corps déchiré après des mois d’entraînement Dancing on Ice – disant qu’elle peut enfin revoir ses abdos.







(Image: beckyvardy / Instagram)



Parlant de sa silhouette fine, la star de 38 ans a admis: « Je pense que le bronzage les rend plus beaux qu’ils ne le sont, mais je le prendrai car je n’aurais jamais pensé revoir mes abdos. »

Elle a ajouté: «Je ne ressemblais pas à ça avant le début de l’entraînement de skate et je ne le ferai probablement pas une fois qu’il sera terminé, mais patiner tous les jours pendant des mois est un entraînement extrêmement difficile.

« Les professionnels donnent l’impression que c’est sans effort, mais c’est un sport hardcore. »