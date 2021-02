Rebekah Vardy Dancing on Ice-Thème anniversaire avec Jamie après la fin de l’émission d’aujourd’hui

Rebekah Vardy a célébré son 39e anniversaire et elle a été gâtée par son mari Jamie avec une journée sur le thème de Dancing on Ice.

Le spectacle a été plongé dans le chaos, de nombreuses stars devant se retirer de la compétition et aucune réserve pour prendre leur place.

Becky a raccroché ses patins pour le week-end et s’est concentrée sur sa famille tandis que le spectacle du dimanche soir était suspendu à la suite d’une série de catastrophes.

Cependant, la fille d’anniversaire a apprécié le week-end surprise sur le thème de Dancing on Ice avec son mari Jamie et leurs enfants.

Jamie a tout mis en œuvre pour son 39e anniversaire à couper le souffle alors qu’il gâtait sa femme.







La famille Vardy a apprécié ses célébrations de verrouillage à la maison ensemble.

Des figurines de patinage en argent surmontaient le gâteau imposant, des biscuits sur le thème du patin à glace et des boules scintillantes éblouissantes ont été présentés à Becky.

La disposition de la table était tout simplement magnifique dans un thème de couleur argent et blanc.







Becky a jailli sur son mari « incroyable » Jamie et a partagé un aperçu des célébrations avec les fans.

Elle a écrit: « J’ai eu le meilleur week-end d’anniversaire surprise @ vardy7 tu es incroyable.

« Tellement agréable de se détendre à la maison avec les enfants mais je suis prêt à revenir sur cette glace. »







Elle a ajouté les hashtags: # feelblessed # reconnaissant.

Déjà, elle a fait bonne impression après avoir fait irruption dans la scène de télé-réalité sur Dancing on Ice.

Le patineur professionnel Dancing on Ice Andy Buchanan a entraîné Becky sur la glace.

La paire a déjà impressionné les juges, surtout lorsque Becky a fait le grand écart dans l’une de leurs routines.

Mais elle n’est pas étrangère à la télé-réalité, ayant déjà joué dans I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here.