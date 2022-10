Rebekah Vardy condamnée à payer 1,7 million de dollars

Coleen Rooney recevra jusqu’à 1,5 million de livres sterling après avoir remporté son procès en diffamation contre Rebekah Vardy en juillet. Neil Mockford/GC Images

Coleen Rooney, épouse de l’ancien capitaine de football anglais Wayne Rooney, recevra jusqu’à 1,5 million de livres sterling (1,7 million de dollars) en frais juridiques de la part du conjoint de l’un des anciens coéquipiers de son mari après avoir remporté son affaire de diffamation très médiatisée, a déclaré un juge. .

Rebekah Vardy, épouse de l’attaquant de Leicester City Jamie Vardy, avait poursuivi Rooney pour diffamation après avoir été publiquement accusée d’avoir divulgué des histoires à son sujet aux médias.

En juillet, la juge Karen Steyn a statué que Rooney, 36 ans, avait prouvé que son allégation était “essentiellement vraie” et que Vardy, 40 ans, savait et tolérait que des détails privés avaient été divulgués au Sun par son agent.

Mardi, Vardy, qui a déclaré que le juge s’était trompé, a été condamné à payer 90% des frais de justice de Rooney d’environ 1,67 million de livres sterling, dont 800 000 £ à payer d’ici la mi-novembre.

L’affaire a attiré le public et les médias avec son mélange de glamour, de football et de détective amateur, Rooney devenant détective pour retrouver le coupable derrière les fuites.

Elle a dit qu’elle avait empêché tout le monde de voir son compte Instagram sauf une personne, puis avait publié une série de fausses histoires pour voir si elles avaient fuité, ce qu’elles ont fait.

“C’est … le compte de Rebekah Vardy”, a-t-elle posté sur les réseaux sociaux, qui a vu Rooney surnommé “Wagatha Christie”, une référence au surnom de “wag” donné au groupe de “femmes et petites amies” des footballeurs.

Au cours du procès, le tribunal a vu des échanges de messages entre Vardy et son agent, qui comprenaient des remarques désobligeantes à propos de Rooney et des discussions sur des fuites d’histoires.

L’avocat de Rooney a déclaré que Vardy avait supprimé d’autres fichiers multimédias et messages, tandis que le téléphone de l’agent s’était retrouvé au fond de la mer du Nord après avoir déclaré l’avoir accidentellement laissé tomber sur le côté d’un bateau.

“À mon avis, ce qui sort cette affaire de la norme d’une manière qui m’oblige à conclure que je devrais rendre une ordonnance d’indemnité, c’est que dans mon jugement à l’issue du procès, j’ai conclu que le demandeur [and also her former agent] avait délibérément supprimé ou détruit des preuves », a déclaré Steyn.