Le footballeur Jamie Vardy célèbre aujourd’hui son 34e anniversaire.

Et pour marquer ce jour spécial, sa femme Rebekah Vardy, 38 ans, s’est rendue sur les réseaux sociaux pour télécharger une collection de photos inédites mettant en valeur la relation amusante et ludique du couple.

Rebekah, la candidate de Dancing On Ice, a traité les fans en publiant des offres qui ont vu Jamie prendre un certain nombre de poses loufoques alors qu’il déguisait son visage à l’aide de filtres hilarants.

Un cliché a montré les grèves de la Premier League posant pour un selfie où son visage a été changé à l’aide d’un filtre qui couvrait son visage avec une paire de lunettes de soleil et une barbe épaisse.







(Image: beckyvardy / Instagram)



Un autre a montré que Rebekah et Jamie frappés paraissaient confortables alors qu’ils prenaient une capture en noir et blanc qui était rehaussée de cornes de néon rouges et de lunettes de dessin animé avec le mot « amour » inscrit sur les verres.

Un troisième a capturé le mari et la femme souriant derrière un autre filtre qui plaçait des lunettes à verres roses sur leurs visages et des icônes de cœur parsemées tout autour d’eux.







(Image: beckyvardy / Instagram)









(Image: beckyvardy / Instagram)



Après les clichés amusants, Rebekah a ensuite posté quelques autres images – l’une montrait le couple en vacances, une autre du papa adoré Jamie nageant avec deux de ses enfants et une autre comprenait la couvée Vardy posant sur un terrain de football ainsi que d’autres selfies.

Jamie et Rebekah ont une grande famille.







(Image: beckyvardy / Instagram)



En décembre 2019, ils ont accueilli un nouvel ajout Olivia et Rebekah est maman de deux autres enfants avec Jamie, Sofia, quatre ans, et Finley, deux.

Elle a également une fille Meghan, 13 ans, et un fils Taylor, neuf ans, d’une histoire d’amour précédente.







(Image: beckyvardy / Instagram)



Jamie est également papa d’un autre enfant, une fille nommée Ella, avec son ex-petite amie Emma Daggett.

Le couple s’est marié en 2016 au château de Peckforton dans le Cheshire, devant des invités célèbres dont le chanteur de One Direction Louis Tomlinson et le guitariste Kasabian – et fan de Leicester City – Sergio Pizzorno.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous au webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.