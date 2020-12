L’épouse de l’attaquant de Leicester Jamie a déclaré qu’elle « recevrait un pourcentage des revenus de leur syndication » aux agences de presse

Rebekah Vardy a admis avoir reçu de l’argent des photographes lorsqu’ils vendaient des photos d’elle et de sa famille, selon des documents judiciaires.

Les allégations sont mises à nu dans les documents que son avocat a déposés dans son affaire de diffamation contre Coleen Rooney, qui l’accuse d’avoir divulgué des détails sur sa vie privée.

La révélation intervient après que Mme Vardy ait entraîné deux autres stars dans sa guerre à la Haute Cour « Wagatha Christie » cette semaine.

Des documents juridiques envoyés à la Haute Cour et vus par MailOnline montrent que Mme Rooney, 34 ans, a affirmé que Mme Vardy, 38 ans, « travaillait avec un certain nombre d’agences pour renforcer sa personnalité publique ».

Ils allèguent que Mme Vardy a « insisté » pour que les épouses et petites amies de l’équipe de la Coupe du monde 2018 en Russie en Russie aient posé pour une photo d’équipe devant un restaurant à Saint-Pétersbourg.

Mme Rooney affirme que Mme Vardy « n’a pas fait savoir aux autres » qu’elle avait « arrangé » un « paparazzo à l’extérieur pour les photographier ».

Elle dit ensuite que l’image a été vendue à un journal en Grande-Bretagne et qu’il pourrait être «déduit» que Mme Vardy «a reçu un paiement directement ou indirectement».

Mme Vardy nie les allégations et a déclaré qu’elle « n’avait rien à voir avec la photo » et « n’avait reçu aucun paiement ».

Mais elle a déclaré qu’elle avait travaillé avec des agences pour « prendre des photos » d’elle, « sa famille ou ses animaux de compagnie, étant entendu qu’elle recevrait un pourcentage des revenus de leur syndication ».

Plus tôt cette semaine, Mme Vardy a accusé Mme Rooney de lui avoir envoyé un message effrayant l’avertissant: « Si vous jouez à des jeux avec moi, je les jouerai plus fort ». Elle a également entraîné deux autres stars dans sa guerre à la Haute Cour «Wagatha Christie», selon des documents judiciaires. Les allégations sont intervenues alors que l’équipe juridique de Mme Vardy a déposé une réponse solide à la défense de Mme Rooney et a lancé une attaque cinglante contre son « enquête » en ligne. Mme Vardy a nommé Danielle Lloyd, 36 ans, et la star de Real Housewives of Cheshire, Dawn Ward, 47 ans, dans le cadre du groupe ayant accès au compte Instagram privé de sa rivale. Mais elle ne suggère pas non plus que Danielle, ex-épouse de la star des Spurs Jamie O’Hara, et Real Dawn marié à l’ancien footballeur Ashley Ward, étaient à l’origine des fuites. Elle a affirmé qu’elle n’avait aucune idée de qui il s’agissait et laissait entendre que la fuite pourrait se trouver plus près de chez elle avec un associé de Mme Rooney ou de son mari, l’ancien capitaine de Manchester United et de l’Angleterre Wayne Rooney. Mme Rooney a également envoyé à Mme Vardy un message WhatsApp lorsqu’elle est tombée enceinte, disant « félicitations pour votre brillante nouvelle. J’espère que tout va bien pour toi x ‘, a-t-on prétendu. Les avocats du WAG de Leicester City affirment qu’il s’agit d’une preuve « évidente » que Mme Rooney savait que Mme Vardy allait avoir un bébé lorsqu’elle a dit à des millions d’abonnés Instagram en octobre 2019 qu’elle pensait que Rebekah divulguait des histoires à son sujet à la presse. Cela l’a ouverte à des «abus extrêmes», selon les journaux juridiques. Les avocats de Mme Vardy disent qu’au lieu des « mois » réclamés par Mme Rooney, l’opération de piqûre n’a duré que cinq semaines et un jour. Et ils affirment que Coleen a omis de mentionner de nombreux autres faux messages placés sur son compte Instagram privé qui n’ont conduit à aucune histoire dans The Sun. Mme Vardy affirme que des « tiers » sous la forme d’assistants ont également accès au compte Instagram où Coleen a laissé les faux messages comme « appât » dans son piège rusé.

Mme Rooney a écrit sur Instagram et Twitter: « J’ai enregistré et capturé toutes les histoires originales qui montrent clairement qu’une seule personne les a vues. C’est ……………. Récit de Rebekah Vardy.

Et d’autres qui suivent le récit incluent Mme Lloyd et Mme Ward, selon le journal judiciaire, bien que Mme Vardy ne suggère pas non plus d’être à l’origine des fuites.

Le document de 57 pages ne fera pas grand-chose pour calmer la tempête qui fait rage entre les deux femmes alors qu’elles tentent de régler leurs différends par la médiation, conformément à l’ordonnance du juge Warby, pour essayer d’éviter un procès en diffamation à part entière.

Selon la réponse: « Le requérant [Vardy] s’appuiera également sur un message qu’elle rappelle le défendeur [Rooney] faite sur son compte Instagram privé peu de temps avant la publication des mots incriminés, qui disaient: « Si vous jouez à des jeux avec moi, je les jouerai plus fort ».

Le différend a commencé en octobre 2019. Mme Rooney a affirmé que de fausses histoires qu’elle avait publiées sur elle-même et sa famille avaient été divulguées après avoir été vues uniquement par le compte Instagram de Mme Vardy.

En juillet, Rebekah a intenté une action en diffamation d’un million de livres sterling, affirmant qu’elle avait été faussement accusée.

Elle nie catégoriquement être la source d’histoires sur les Rooneys, ou être la source mystérieuse de la colonne «Secret Wag» du Soleil.

Mère de quatre garçons, Mme Rooney avait écrit sur la façon dont elle avait tendu un piège pour découvrir qui, selon elle, avait divulgué des articles au journal.

Elle a créé une série de faux messages sur son compte Instagram privé pour voir si leur contenu apparaissait dans le tabloïd et a déclaré qu’elle empêchait tous ses abonnés de les voir – à l’exception de Mme Vardy.

Les faux messages comprenaient des histoires sur la reprise de sa carrière télévisuelle, son voyage au Mexique pour la sélection du sexe d’un enfant et une inondation dans le sous-sol de sa nouvelle maison.

Mais l’équipe juridique de Mme Vardy a déclaré que le compte Instagram privé était accessible à 367 autres personnes, y compris des amis, des journalistes et des rédacteurs de colonnes de potins.

Au lieu de cela, le document indique que Mme Vardy ne connaît pas l’identité de la personne derrière les fuites.

Le document méprise également les prétendues compétences de Mme Rooney en matière d’oeil privé, déclarant: «La soi-disant« enquête approfondie »a duré 5 semaines et 1 jour, et non les« 5 mois »mentionnés dans le Post.

«La défenderesse a caché à ses partisans le fait qu’elle avait publié un certain nombre d’autres » fausses histoires « qui n’ont pas paru dans la presse bien qu’elles aient été publiées afin d’être vues par le demandeur.

En conséquence, le défendeur a créé la fausse impression que chaque faux message avait abouti à une fausse histoire.

« La défenderesse n’a pas enquêté sur la question de savoir si les « fuites » des publications privées sur Instagram pouvaient être liées aux nombreuses autres « fuites » d’informations sur elle et son mari qui avaient paru dans la presse en 2019. »

Le document affirme qu’une grande partie des détails granulaires exposés dans la défense de Mme Rooney sur la façon dont elle en est venue à pointer du doigt Mme Vardy est en fait le travail de ses avocats.

L’équipe de Mme Vardy déclare: « Il est évident que la plupart du contenu de ce paragraphe [setting out the fake posts] sont le produit d’enquêtes ultérieures menées par les avocats du défendeur et ne faisaient pas partie de la décision de publication du défendeur.

« La défenderesse a admis par l’intermédiaire de ses procureurs qu’avant la publication, elle n’avait mené aucune enquête pour déterminer si d’autres fuites venaient du demandeur.

« La défenderesse n’a pas allégué qu’avant la publication, elle avait mené une enquête pour savoir si les fuites pouvaient provenir de son propre « entourage » ou de celui de son mari. »

Ses avocats affirment que le message « J’accuse » de Mme Rooney est venu immédiatement après la publication de l’article du sous-sol inondé, il doit avoir été préparé à l’avance, ajoutant: « Le demandeur en déduit que le défendeur était déjà parvenu à une (fausse) conclusion quant à la responsabilité. sur la base d’une «enquête» défectueuse et se sont précipités vers la publication sans examiner correctement les preuves ni faire une enquête plus approfondie.

Ils suggèrent que Mme Rooney a publié le message simultanément sur Instagram, Twitter et Facebook pour créer une « publicité maximale » et ils suggèrent qu’elle a eu l’aide de tiers et que divers projets ont été préparés à l’avance.

Ils ajoutent: « La défenderesse a continué de publier la publication sur Instagram, Twitter et Facebook, bien que la demanderesse ait clairement indiqué qu’elle n’avait pas divulgué les informations de la défenderesse et que des tiers avaient accès au compte Instagram du demandeur.

« Il faut en déduire que le défendeur n’a mené aucune enquête supplémentaire suite à cette déclaration du demandeur. »

Mme Vardy a nié à plusieurs reprises être la source de l’une des histoires que Mme Rooney a soulignées et a nié être « des amis proches » avec le rédacteur en chef du showbiz du Sun, Simon Boyle ou tout autre journaliste du Sun.

Elle rejette la suggestion qu’elle a courtisée pour la publicité du journal, ajoutant: « Le demandeur n’a pas reçu de couverture positive dans le soleil ou le soleil dimanche » en raison de « la fourniture d’informations sur le défendeur.

« La presse s’intéresse indépendamment à la réclamante et elle est mariée à un footballeur célèbre. Elle n’a pas besoin de susciter l’intérêt en échangeant les informations privées du défendeur ou d’autres personnes.

Elle a déclaré que plusieurs histoires à son sujet en 2016 étaient liées à l’équipe de M. Vardy, Leicester City, remportant la Premiership cette saison.

Elle a ajouté: « La retraite du mari de la réclamante, Jamie Vardy, de l’équipe d’Angleterre n’a conduit à aucune réduction du profil public de la réclamante. Elle a continué à être demandée et très occupée.

Le document comprend également une réfutation des allégations que Mme Vardy « a approuvé les abus » qu’elle a reçus à propos du message de Wagatha Christie – et accuse Mme Rooney de « blâmer la victime ».

Le document indique que le message Twitter de Mme Vardy «C’est …… Jamie Vardy # 9» et son «goût pour les messages similaires étaient des tentatives de détourner et de gérer les abus qu’elle subissait à la suite du message de Mme Rooney.