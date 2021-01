BREVARD COUNTY, Floride – Rebekah Jones, la spécialiste des données licenciée du Département de la santé de Floride devenue dénonciatrice, s’est rendue à la police dimanche soir pour faire face à une accusation de crime et à une éventuelle interdiction d’utiliser des ordinateurs et Internet comme condition de libération le obligataire, a déclaré lundi le Département de l’application de la loi de Floride.

Les dossiers judiciaires montrent que Jones s’est liée lors de sa comparution initiale lundi matin. Sa caution était fixée à 2 500 $. On ne sait pas si des conditions ont été imposées.

Les FDLE dans leur affidavit de mandat d’arrêt ont suggéré des conditions de cautionnement «sans accès à l’ordinateur, sans accès à Internet et sans contact avec les témoins ou les personnes dont les renseignements personnels ont été acquis par le téléchargement».

Jones, 31 ans, a été inculpé en vertu de la loi de Floride sur les délits informatiques « avec un chef d’infraction contre les utilisateurs d’ordinateurs, de systèmes informatiques, de réseaux informatiques et d’appareils électroniques », a déclaré le FDLE. S’il est reconnu coupable, le crime au troisième degré peut entraîner une peine allant jusqu’à 5 ans de prison et une amende de 5 000 $.

Selon l’affidavit du mandat d’arrêt des FDLE, les FDLE allèguent que Jones a envoyé un message d’un système de messagerie d’urgence du ministère de la Santé appelant les fonctionnaires à «s’exprimer».

«Il est temps de parler avant que 17 000 autres personnes ne soient mortes», lit-on en partie dans le prétendu message.

L’enquête a débuté le 10 novembre après que FDLE a reçu une plainte du ministère de la Santé de Floride selon laquelle quelqu’un avait accédé illégalement à un système de messagerie d’alerte d’urgence de l’État, connu sous le nom de ReadyOp. Les agents des FDLE ont déterminé que le message avait été envoyé depuis le domicile de Jones à Tallahassee, a indiqué l’agence.

Les FDLE ont exécuté un mandat de perquisition au domicile de Jones le 7 décembre. Des agents armés ont fait une descente au domicile de Jones en saisissant du matériel informatique, des téléphones et des dispositifs de mémoire. Le raid a attiré les critiques de certains pour sa brutalité. Les experts en droits juridiques et numériques étaient également préoccupés par le caractère vague de l’affidavit du mandat de perquisition.

FDLE dit que des preuves montrent que le système de messagerie de Jones a accédé illégalement

Dans une série de tweets samedi, Jones a annoncé qu’elle se rendrait et a affirmé que son arrestation imminente n’était pas liée aux raisons du raid de décembre.

Mais le FDLE allègue que les preuves qu’ils ont trouvées à la suite de ce raid « montrent que Jones a accédé illégalement au système en envoyant un message à environ 1 750 personnes et a téléchargé des données FDOH confidentielles et les a enregistrées sur ses appareils. »

Le bureau du procureur de la République du 2e circuit judiciaire poursuivra l’affaire.

Le 21 décembre, Jones a intenté une action civile contre l’État en réponse au raid du 7 décembre, alléguant qu’il s’agissait d’un acte de représailles. Dans la poursuite, elle a nié les allégations contre elle et a affirmé que ses droits constitutionnels avaient été violés.

Jones a été renvoyé du ministère de la Santé en mai pour insubordination présumée. Elle a affirmé avoir été licenciée pour avoir refusé de traiter les numéros COVID-19 de l’État sur le tableau de bord du coronavirus du DOH. Depuis lors, elle a créé son propre tableau de bord concurrent qui, selon elle, présente les données plus honnêtement et inclut des paramètres de santé publique supplémentaires.

Plus récemment, Jones a commencé à compiler des données COVID-19 liées aux écoles à l’échelle nationale, soumettant au moins deux articles de recherche pour publication dans une revue. Elle a gagné un nombre considérable de fans en ligne sur Twitter, où elle compte plus de 370 000 abonnés et critique fréquemment le gouverneur de Floride, Ron DeSantis.

Son dernier tweet de dimanche disait: « Censuré par l’état de Floride jusqu’à nouvel ordre ».

