FORT MYERS, Floride – Rebekah Jones, la spécialiste des données licenciée du Département de la Santé de Floride devenue dénonciatrice, a déclaré samedi qu’elle «se rendrait» à la police de Floride dimanche après qu’un mandat d’arrêt a été émis pour son arrestation.

La porte-parole du département de l’application de la loi de Floride, Gretl Plessinger, a confirmé qu’il existe un mandat d’arrêt actif contre Jones.

«Les agents du FDLE ont travaillé avec son avocat pour qu’elle se rende elle-même», a déclaré Plessinger. « Notre dossier reste actif. Une fois qu’elle se sera livrée, nous serons en mesure de fournir des informations supplémentaires. »

Dans une série de tweets samedi, Jones a allégué que l’État n’avait pas réussi à la connecter à un message envoyé sur le système de gestion des urgences de l’État l’année dernière appelant les fonctionnaires à dénoncer la réponse à la pandémie COVID-19 du gouverneur Ron DeSantis. C’était la base d’un mandat de perquisition exécuté par des agents armés des FDLE au domicile de Jones le 7 décembre, où ils ont saisi des téléphones, des ordinateurs et des lecteurs de mémoire.

« L’Etat a émis un mandat d’arrestation – même si le » crime « n’est pas lié au mandat », a tweeté Jones samedi, faisant référence au mandat de perquisition de décembre.

«Pour protéger ma famille contre la violence policière continue et pour montrer que je suis prêt à me battre contre tout ce qu’ils me lancent, je me transforme en police en Floride dimanche soir. Le gouverneur ne gagnera pas sa guerre contre la science et la liberté d’expression . Il ne fera pas taire ceux qui s’expriment », a-t-elle tweeté.

Jones a fréquemment critiqué DeSantis depuis qu’elle a été licenciée en mai dernier pour ce qu’elle a dit être un refus de traiter les numéros COVID-19 de l’État. Des responsables de l’État ont déclaré qu’elle avait été renvoyée pour insubordination. Après le raid, elle a déménagé à Washington, DC, la semaine dernière, invoquant le traumatisme du raid sur sa famille et des craintes pour leur sécurité.

Dans ses tweets, elle affirme que « FDLE n’a trouvé aucune preuve d’un message envoyé en novembre dernier au personnel du DOH leur disant de » parler « sur l’un des appareils qu’ils ont pris – toute la base du raid sur ma maison. »

L’affidavit du mandat du FDLE a été fortement critiqué par les experts en droits juridiques et numériques pour son caractère vague, excessif et basé sur de faibles preuves.

« Le mandat était basé sur un mensonge », a déclaré Jones, alléguant qu’au lieu de cela, il s’agissait simplement d’un moyen de saisir son matériel informatique et ses téléphones et de permettre à l’État de voir avec qui elle communiquait.

« La police a trouvé des documents que j’ai reçus / téléchargés de sources dans l’État, ou quelque chose de ce genre … on ne sait pas à ce stade ce qu’ils disent exactement que j’avais que je n’aurais pas dû avoir, mais un agent a confirmé que cela n’avait rien à voir avec l’objet du mandat », a-t-elle déclaré.

Le Plessinger des FDLE, dans un courriel de suivi adressé à un journaliste, a déclaré: «Je peux dire que les agents ont analysé des preuves médico-légales qui entraient dans le cadre du mandat de perquisition de décembre».

Jones a poursuivi l’État pour violation de ses droits civils à la suite du raid et a déposé une requête pour que les FDLE restituent l’équipement saisi au motif qu’ils n’enquêtaient pas sur un crime. En effet, aucune accusation n’a été déposée contre Jones avant le raid ou dans les semaines qui ont suivi.

Un juge plus tôt cette semaine a reporté la décision de restituer la propriété de Jones, affirmant qu’une décision ne pouvait être prise tant qu’il n’était pas clair si Jones était inculpé.

« Ils n’ont pas trouvé de preuve de quoi que ce soit lié au mandat, alors ils ont inventé quelque chose de nouveau pour venir après moi en représailles », a tweeté Jones.

Après avoir été évincée de son rôle de gestion du tableau de bord COVID-19 de l’État, Jones a créé son propre portail d’informations concurrent. Elle a également utilisé sa plateforme et son suivi en ligne pour critiquer DeSantis et les actions du DOH de Floride.

