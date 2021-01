Une scientifique des données licenciée qui a accusé des responsables de la Floride d’avoir manipulé les statistiques des coronavirus pour ouvrir l’État plus tôt s’est rendue et a été accusée d’avoir accès illégalement aux ordinateurs de l’État. Elle prétend qu’elle est la victime.

Rebekah Jones a aidé l’État de Floride à créer son tableau de bord sur les coronavirus, mais sa maison à Tallahassee a été perquisitionnée par la police en décembre, après avoir prétendument accédé à un système d’alerte d’État et envoyé un message de groupe indiquant «Il est temps de parler avant que 17 000 autres personnes ne soient mortes. Vous savez que c’est faux. Vous n’êtes pas obligé d’en faire partie. Être un héros. Parlez avant qu’il ne soit trop tard.

Jones s’est livrée à la police à Tallahassee dimanche soir, un jour après avoir annoncé sur Twitter qu’elle se rendrait pour protéger sa famille de «Poursuite de la violence policière». Elle a été accusée d’un chef d’accusation «d’infractions contre les utilisateurs d’ordinateurs, de systèmes informatiques, de réseaux informatiques et d’appareils électroniques».

Pour protéger ma famille contre la violence policière continue et pour montrer que je suis prêt à me battre contre tout ce qu’ils me lancent, je me transforme en police en Floride dimanche soir. Le gouverneur ne gagnera pas sa guerre contre la science et la liberté d’expression. Il ne fera pas taire ceux qui s’expriment. – Rebekah Jones (@GeoRebekah) 16 janvier 2021

Avant même que Jones envoie son message d’avertissement, elle a affirmé qu’elle avait été licenciée en mai pour avoir refusé de manipuler les statistiques sur la propagation de Covid-19 dans le Sunshine State. Des responsables du ministère de la Santé de Floride ont plutôt déclaré que Jones avait été licenciée après avoir « A présenté un cours répété d’insubordination, » et avait modifié les chiffres de virus sur le site Web sans consulter ses collègues.

Jones a mis en place son propre tableau de bord des coronavirus et, au moment de la descente de police, a accusé le gouverneur républicain Ron DeSantis d’avoir envoyé le « Gestapo » à sa porte.

La bataille en cours de Jones avec DeSantis en a fait une sorte d’enfant d’affiche pour les partisans du verrouillage, et son histoire a reçu une couverture substantielle sur les réseaux d’information libéraux, CNN en particulier.

Avant Noël, Jones a publié un long message sur son site de tableau de bord, accusant DeSantis d’héberger un «Haine irrationnelle et passionnée pour qui je suis et ce que je représente: le défi au nom de la science de la décence humaine.» Jones a annoncé dans le post qu’elle quitterait la Floride en janvier, mais qu’elle devra maintenant rester plus près de chez elle après avoir été libérée lundi contre une caution de 2500 $.

