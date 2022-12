Rebecca Sarker ravit les fans d’Emmerdale dans une tenue moulante alors qu’elle publie une mise à jour majeure sur le tournage du savon

La star d’EMMERDALE, Rebecca Sarker, qui joue Manpreet Sharma, a montré sa silhouette tonique dans le dernier message sur les réseaux sociaux.

L’actrice, 47 ans, portait un haut moulant dans son histoire Instagram où elle a également fait une annonce.

Instagram

Rebecca a laissé les fans sous le choc d’un haut moulant[/caption]

TVI

L’actrice a mis fin à Manpreet jusqu’à l’année prochaine[/caption]

Arborant un haut côtelé bordeaux à col haut, la star d’Emmerdale l’a associé à un pantalon gris élégant avec un motif à carreaux.

Pendant ce temps, ses cheveux étaient coiffés en un chignon haut chic.

Dans son message, elle a déclaré qu’elle ne reviendrait pas dans les Dales avant l’année prochaine.

Elle a écrit: “C’est tout pour cette année, les amis.”

Et puis elle a ajouté: “Le docteur vous verra en 2023.”

Cela vient après que les co-stars de Rebecca, Bradley Johnson, qui joue Vinny Dingle dans le feuilleton, et la star de Mackenzie Boyd, Lawrence J Robb, aient annoncé un nouveau projet télévisé.

Le duo de chanteurs a interprété une superbe reprise de Have Yourself a Merry Little Christmas.

Ils participeront à l’émission spéciale ITV Britain Get Singing plus tard ce mois-ci.

Partageant la nouvelle sur Instagram, Bradley a écrit: « Branchez-vous sur @itvon la veille de Noël à 20 heures pour voir Emmerdale affronter Coronation Street, Loosewomen, Love Island et The Chase dans un concours de chant unique appelé BRITAIN GET SINGING. Vous voir là-bas!! C’est pour une cause incroyable.

Leurs co-stars se sont précipitées pour montrer leur soutien.

Ash Palmisciano, qui joue Matty Barton, a écrit: “Tellement bon !! des garçons incroyables.

“Magnifique”, a jailli Michelle Hardwick qui incarne Vanessa Woodfield.

L’acteur de Charles Anderson, Kevin Mathurin, a fait écho: “Magnifique, vous les gars.”

Britain Get Singing sera animé par Roman Kemp.

Le jury sera composé de will.i.am de The Voice, du juge BGT Alesha Dixon, d’Adam Lambert d’American Idol et du comédien Jason Manford.