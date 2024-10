Rebecca Romijn corrige « enfin » les sourcils de son mari Jerry O’Connell – avec des résultats mitigés

Voilà un regard qui fait sourciller.

Jerry O’Connell se moque de ses arches indisciplinées sur Instagram.

Le 29 octobre, l’acteur des « Tomcats » republié un commentaire hilarant de quelqu’un réagissant à ses sourcils broussailleux, répondant à la haine avec hilarité.

« Pourquoi ne pas vous couper les sourcils ? Je ne peux pas croire que votre femme pense qu’ils vont bien – ils doivent être coupés comme sur la photo de droite », ont-ils écrit sur deux images côte à côte, l’une récente et l’autre du jeune Jerry O’Connell.

Après des critiques autour de ses sourcils, l’épouse de Jerry O’Connell, Rebecca Romijn, les corrige finalement. mrjerryoc/Instagram

Dans une publication Instagram, Romijn semble façonner les arches de son mari. mrjerryoc/Instagram

O’Connell applaudit en retour, prenant les choses en main.

«J’en ai marre de ça. SWIPE pour voir @rebeccaromijn enfin s’occuper de cela. Tu aimes ? O’Connell a sous-titré le message.

Dans la deuxième image du carrousel, Romijn semble se préparer à façonner et tailler les sourcils de son mari.

Dans la troisième image, O’Connell révèle des sourcils extrêmement fins. Getty Images

La section commentaires regorge de remarques hilarantes. rebeccaromijn/Instagram

La troisième photo est celle où les choses deviennent vraiment intéressantes.

O’Connell est vu avec des arches maigres, qui semblent tout droit sorties du début, lorsque les sourcils fins étaient la forme du jour.

Certains adeptes ont haussé un sourcil – jeu de mots. « Ça va être un non de ma part, mec », a déclaré une personne. Un autre a ajouté : « Ce dernier est une peur du saut. »

Pendant ce temps, un autre a commenté: « J’espère que vous resterez ensemble pour toujours, elle vous comprendra et vous la ferez rire 🤣 j’adore ça et je l’aime plus pour vous aimer comme vous êtes ❤️ » O’Connell a répondu: « Ouais, moi aussi. »

Les sourcils controversés d’O’Connell sont depuis longtemps un sujet de discussion brûlant.

En 2016, l’acteur a reçu un relooking des sourcils sur « Live with Kelly and Mark », avec l’aide de l’expert Ramy Gafni.

« Hier, nous avons constaté que certaines personnes sur les réseaux sociaux étaient toutes énervées par les sourcils de Jerry », a déclaré Ripa avant la transformation. « Donc, plutôt que d’ignorer ces plaintes, nous avons décidé de nous attaquer de front à ce problème en relookant les sourcils d’un homme. »

Après quelques coupes et plumages, ils ont révélé un avant et un après des arches d’O’Connell. « Subtil, mais ça a l’air vraiment bien », a réagi Ripa.

Jerry O’Connell et Rebecca Romijn se sont mariés en 2007. rebeccaromijn/Instagram

Ils partagent deux jumeaux de 15 ans, Charlie et Dolly. mrjerryoc/Instagram

Le couple a deux enfants, des jumeaux de 15 ans, Charlie et Dolly, qui ont assisté au bal de fin d’année de leur lycée le mois dernier.

« HOCO! » O’Connell sous-titré une douce image de lui et de ses deux filles adolescentes avant l’occasion.

« Le meilleur papa de tous les temps !! » a déclaré Amanda Kloots, instructeur de conditionnement physique et auteur.