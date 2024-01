Rebecca Romijn brise son silence sur les mémoires de John Stamos et dit qu’elle était « aveugle » (Exclusif)

Rebecca Romijn parle de son ex-mari, John Stamos‘, mémoire d’octobre, Si tu me l’avais dit.

L’actrice de 51 ans s’est entretenue dimanche avec Deidre Behar d’ET lors des Critics Choice Awards et a rompu son silence sur le livre de Stamos, exprimant qu’elle était “aveuglée” par son contenu.

“J’ai été très surprise par tout cela, incroyablement choquée en fait”, a-t-elle admis à ET. “J’ai été en quelque sorte aveuglé par cela. Mais vous savez, je ne veux pas vraiment l’aider à vendre ses livres sur la base de ces gros titres. C’est donc tout ce que je veux vraiment dire à ce sujet.”

Dans les mémoires, Stamos accuse Romijn d’infidélité, décrivant la tourmente émotionnelle de la trahison. Lors de la promotion du livre, Stamos a ouvertement parlé de ses sentiments difficiles envers Romijn lors de leur divorce, avouant à Howard Stern qu’il se sentait “émasculé” alors que sa carrière montait en flèche tandis que la sienne se débattait.

Steve Granitz/WireImage

Le couple, qui s’est marié en 1998 après s’être rencontré en 1994, s’est séparé en 2004. Malgré les révélations contenues dans les mémoires de Stamos, Romijn a gardé le silence jusqu’à présent.

Cependant, le mari de Romijn, Jerry O’Connell, l’a dit clairement en novembre qu’il n’avait pas lu les mémoires de Stamos et n’avait pas l’intention de le faire. S’exprimant sur l’émission de radio SiriusXM d’Andy Cohen, il a déclaré : “Il y avait un intérêt pour ma famille, mais c’est tellement drôle, après avoir entendu son interview du début à la fin le Le spectacle Howard Sterntout intérêt à lire le livre a disparu.”

Romijn et O’Connell se sont mariés en 2007, tandis que Stamos a retrouvé l’amour avec Caitlin McHugh, se mariant en février 2018 et accueillant un fils nommé Billy deux mois plus tard.

Romijn, qui joue dans Paramount+’s Star Trek : de nouveaux mondes étrangesa également évoqué la surprenante reconnaissance que la série a reçue aux Critics Choice Awards.

Taylor Hill/FilmMagic

“Les critiques l’adorent, et cela a été un véritable choc pour nous car le Star Trek la franchise est généralement négligée par ce type d’événements de remise de prix”, a-t-elle partagé. “Le fait que nous ayons brillé d’une manière ou d’une autre signifie vraiment le monde pour nous.”

Au cours de l’interview, l’actrice a également évoqué BarbieC’est America Ferrera, son ancien Betty laide co-star, acceptant le SeeHer Award aux Critics Choice Awards 2024. Romijn a exprimé son espoir de retrouvailles en disant : “J’espère pouvoir la voir quelque part par ici et lui faire un gros bisou. Je suis tellement fier d’elle.”

Interrogée sur sa routine beauté, Romijn a partagé trois pratiques clés, dont “beaucoup d’amour avec les chiens et de randonnée”, en soulignant l’importance de l’hydratation et des vitamines, et en gardant les choses légères et idiotes.

Pour une liste complète des gagnants et des nominés des Critics Choice Awards, cliquez sur ICI.

CONTENU CONNEXE :