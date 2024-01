Rebecca Romijn a été « aveuglée » par les allégations de son ex John Stamos : « Je ne veux pas vraiment l’aider à vendre ses livres »

Il n’y a certainement pas d’amour perdu entre les ex-conjoints Rebecca Romijn et John Stamos.

Avant la sortie de son livre “Si vous m’auriez dit : un mémoire” en octobre, Stamos a fait pression et a admis qu’il n’était pas capable d’écrire grand-chose sur Romijn en raison de la “douloureuse” expérience qu’ils avaient vécue. Marié depuis près de sept ans, l’acteur de “Full House” a affirmé que Romijn l’avait largué alors que sa carrière excellait alors que la sienne était en plein essor.

Romijn a finalement rompu son silence sur ses commentaires lors des Critics’ Choice Awards, admettant que les gros titres étaient inattendus. “J’ai été très surprise par tout cela, incroyablement choquée en fait”, a-t-elle déclaré à “Entertainment Tonight”. “J’ai été en quelque sorte aveuglé par cela.”

“Mais vous savez, je ne veux pas vraiment l’aider à vendre ses livres sur la base de ces gros titres. C’est donc tout ce que je veux vraiment dire à ce sujet”, a-t-elle déclaré en riant.

En novembre, le mari actuel de Romijn, l’acteur Jerry O’Connell, a répondu aux affirmations de Stamos.

“L’ex-mari de ma femme a récemment écrit une biographie qui faisait référence à ma femme de manière négative et beaucoup de gens m’ont posé des questions à ce sujet dans la presse”, a-t-il expliqué dans un épisode de “The Talk”, où il est co-président. -hôte. “Ce serait facile pour moi de dire ‘Va te faire foutre, comment oses-tu me demander ça’, mais en réalité, cela attirerait l’attention sur une situation dans laquelle je ne veux pas me plonger, tu sais ce que je dis. ?”

“Il y a des enfants impliqués. Des adolescents qui lisent tout sur Internet. Donc, vous ne voulez pas alimenter ce feu”, a-t-il expliqué.

Romijn et O’Connell se sont mariés en 2007 et sont parents de jumelles.

“Mon premier mariage m’a brisé. Moi aussi, j’ai été brisé pendant trop longtemps”, a déclaré Stamos au magazine People à propos de sa relation avec Romijn en octobre. “Je veux dire, un an, OK, bien. Mais ça a continué [for] des années et des années.”

Le couple s’est rencontré pour la première fois lors d’un défilé de mode Victoria’s Secret où Romijn travaillait en 1994. Ils se sont fiancés en 1997 et se sont mariés en 1998. Romijn et Stamos se sont séparés en avril 2004, finalisant leur divorce en mars suivant. “Dans mon esprit à l’époque, elle était le Diable et je la détestais”, a-t-il expliqué. “Je n’arrivais pas à croire à quel point je la détestais, et ça a ruiné ma vie.”

Au début, Stamos n’était pas disposé à assumer la responsabilité de leur disparition. “L’une des étapes des AA, la quatrième étape, consiste à exposer tous vos griefs, tout ce que les gens vous ont fait. Et puis j’ai dit : ‘Oh, elle a fait ceci, elle a fait cela, bla, bla, elle a fait bla. , blabla.’ Et puis mon sponsor dit : « Maintenant, quel rôle avez-vous joué là-dedans ? Et je dis : “Aucun””, a déclaré l’acteur. Recevant des représailles de la part de son sponsor, Stamos s’est rendu compte que ce n’était pas aussi unilatéral qu’il le pensait au départ. “Vous commencez à penser, c’est comme : ‘Oh, elle n’était pas le Diable. Peut-être que j’étais autant coupable qu’elle.'”

“C’était vraiment l’opinion qu’elle m’avait largué parce que sa carrière allait très bien et la mienne non, et c’est humiliant”, a-t-il suggéré. “Je ne lui en veux pas. C’était juste la perception que les gens avaient, et peut-être qu’ils n’avaient pas tort. Elle se portait très bien à cette époque et moi non”, a-t-il noté. L’acteur de “General Hospital” a également ajouté que Romijn “essayait de faire en sorte que ça marche” avant leur séparation, car “elle tenait” à Stamos.

Après leur rupture, la consommation d’alcool de Stamos s’est aggravée. “C’est à ce moment-là que j’ai vraiment commencé à boire beaucoup”, a-t-il expliqué. “Mais sans cela, je n’aurais jamais su ce qu’est un véritable amour, et je ne me serais jamais redressé pour avoir quelqu’un comme Caitlin dans ma vie”, a-t-il écrit à propos de sa femme, Caitllin McHugh, qu’il a épousée en 2018. Ils partagent un fils, Billy.

Les représentants de Stamos n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Romijn et Stamos ne se sont pas revus depuis la procédure de divorce.