Rebecca Minkoff, détaillants louant des vêtements sans engagement mensuel

Rebecca Minkoff a récemment commencé à autoriser les clients à louer des vêtements sans abonnement. Source : Rebecca Minkoff

Dans le but d’attirer plus de clients, certaines marques de vêtements commencent à louer leurs vêtements, sans abonnement mensuel. La créatrice de mode Rebecca Minkoff est récemment devenue la première à proposer une option « emprunter » sur son site Web, alimentée par la plateforme de technologie de location CaaStle. Les clients peuvent porter l’article autant de fois qu’ils le souhaitent pendant la période de location et ont la possibilité de l’acheter à un prix ajusté. Les abonnements, en revanche, ont généralement un tarif mensuel fixe pour un certain nombre d’articles du détaillant. Alors que certaines marques proposent des abonnements uniquement pour leurs vêtements, des entreprises comme Rent the Runway et Stitch Fix proposent une multitude de créateurs. « En réalité, à combien de services d’abonnement différents allez-vous appartenir ? Minkoff a récemment déclaré à CNBC. « Cela devient insoutenable. »

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur Produit vendu sur le site RebeccaMinkoff.com. RebeccaMinkoff.com

Le détaillant Vince introduira le bouton « emprunter » pour les vêtements pour hommes et femmes le 13 juillet, et la marque de créateurs Rebecca Taylor devrait lancer le service plus tard cet été pour ses vêtements pour femmes. Les deux ont déjà des programmes d’abonnement. « Nous envisageons que le bouton » emprunter » soit omniprésent chez tous ceux qui vendent des vêtements « , a déclaré Christine Hunsicker, fondatrice et PDG de CaaStle, qui fournit également des services d’abonnement basés sur la location à Banana Republic, Express et Destination Maternity. « Ils peuvent étendre leur portée auprès des consommateurs », a déclaré Hunsicker. Hunsicker a déclaré qu’elle s’attend à ce que les grandes marques proposent des abonnements en plus des locations ponctuelles, tandis que les petites entreprises peuvent s’en tenir uniquement aux locations. « Si vous pensez au pourcentage de la population qui peut se permettre une combinaison de 300 ou 400 $, vous parlez vraiment du top 1% », a déclaré Hunsicker.

Pour Minkoff, c’est l’occasion d’amener de nouveaux clients à essayer la marque ou même des clients actuels à approfondir un peu. Ses robes varient généralement entre 98 $ et 378 $. « C’était un moyen de rencontrer notre femme là où se trouve son portefeuille, mais aussi des gens qui ont la durabilité à l’esprit », a déclaré Minkoff, auteur du nouveau livre, « Intrépide : les nouvelles règles pour libérer la créativité, le courage et le succès. » Ce sont les clients plus jeunes qui ont tendance à être attirés par le développement durable. « Pour chaque marque en ce moment, l’objectif est d’obtenir des clients plus jeunes, mais les prix ne fonctionnent pas pour tout le monde », a déclaré Janine Stichter, analyste chez Jefferies. Dans une note récente aux clients, Stichter a déclaré que les locations ponctuelles sont « une étape logique pour les marques qui tentent d’acquérir de nouveaux clients plus jeunes (souvent ambitieux), car ils pourraient finalement devenir des acheteurs de la marque ». Si un article est loué trois ou quatre fois, un détaillant est également en mesure de mieux monétiser l’inventaire, a-t-elle déclaré à CNBC. Les détaillants doivent simplement s’assurer qu’ils ne cannibalisent pas leur entreprise existante.