Rebecca Luker est décédée à l’âge de 59 ans après une bataille de SLA (sclérose latérale amyotrophique).

La SLA est une maladie neurodégénérative progressive.

L’actrice a joué dans des émissions de télévision telles que Boardwalk Empire, Good Wife et Law & Order: Special Victims Unit.

La star de Broadway, Rebecca, est décédée mercredi, laissant sa famille et ses amis dévastés.

Ses débuts théâtraux ont vu Rebecca jouer la vedette dans Le Fantôme de l’Opéra en 1988 à Broadway.









Outre la télévision et le théâtre, l’actrice maîtrise l’art du cinéma.

Elle a joué dans des films dont Not Fade Away et The Rewrite.

Rebecca a reçu un diagnostic de SLA l’année dernière.









Elle avait une présence dominante dans le monde du divertissement et elle était trois fois nominée pour Tony.

Ses rôles théâtraux dans Mary Poppins, The Music Man et Show Boat lui ont valu les nominations aux Tony.

Dans le département de la romance, Rebecca a épousé son acteur de Broadway, Danny Burstein, en 2000.









Elle était la belle-mère des fils de son mari, Alexander et Zachary, d’un précédent mariage.

Le couple marié a tous deux combattu le coronavirus plus tôt cette année.

Dans une chronique d’invité, Danny a parlé de l’expérience du couple avec le coronavirus.

«Je me remettais et Becca commençait juste son propre combat contre le virus», a-t-il écrit dans The Hollywood Reporter.

« Aucun agent de santé sain d’esprit ne viendrait chez nous car nous souffrions tous les deux des séquelles du coronavirus. Nous étions très seuls », a-t-il poursuivi.

«Le mois suivant a été passé à peu près seul dans l’isolement. Malgré le vertige et un état d’épuisement constant, j’ai pu en quelque sorte prendre soin d’elle.