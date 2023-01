Rebecca Lowe revient sur 10 ans de Premier League sur NBC

L’animatrice du studio NBC Sports Premier League, Rebecca Lowe, établit un standard élevé pour la présentation du football aux États-Unis. La couverture de la Premier League par NBC a commencé avec un accord de droits de trois ans en août 2013. Depuis lors, il a recueilli des critiques élogieuses, Lowe étant régulièrement salué par la critique.

Lowe a parlé à Discussion sur le football mondial au Premier League Fan Fest du week-end dernier à Orlando. L’émission en studio, titrée par Premier League Live, continue d’évoluer et de se développer. Maintenant, il dépasse l’émission qui a révolutionné la couverture du football aux États-Unis.

«Les premières années, nous étions très basés sur le studio. Mais, lorsque nous avons fait ce premier voyage en Angleterre en 2015, cela a ajouté une nouvelle dimension au spectacle, puis le faire aussi souvent que nous l’avons fait, et ajouter des voyages au Kentucky Derby, deux ou trois fan fests un année et tout d’un coup vous avez un spectacle qui est vraiment dynamique, et même si notre spectacle en studio est vraiment bon de toute façon, le changer donne à notre spectacle une bouffée d’air frais. Ce que nous avons fait, c’est pousser le spectacle au maximum et donner aux fans une communauté et garder un équilibre. Nous ne voulons pas être fantaisistes et faire un fan fest chaque semaine, mais garder un équilibre.

Renforcer la crédibilité de NBC

NBC a organisé un voyage en Angleterre au moins une fois par saison depuis 2015. La seule exception était la période touchée par le COVID. Ces entreprises contribuent énormément à la couverture continue de NBC.

« Cela a créé plus de crédibilité et d’authenticité. Robbie (Earle), Robbie (Mustoe), Tim (Howard) et moi connaissons tellement de gens là-bas. Le football en Angleterre ne change pas vraiment. J’assiste aux jeux depuis que je suis jeune, et les stewards et le personnel du tunnel sont souvent les mêmes personnes. Nous pouvons nous sentir à nouveau connectés lorsque nous y allons, cela nous aide donc à rester proches de la ligue et à garder nos connexions et nos perspectives fraîches. Faire les voyages en Angleterre et les fan fests nous permet de faire évoluer les choses et de nous assurer que les choses ne restent pas les mêmes. Nous avons commencé en 2013, à la fin de ce contrat (de droits) actuel, ce sera 2028. Nous devons évoluer, nous ne pouvons pas être complaisants ou statiques, et les voyages nous aident vraiment à faire avancer la présentation dans le temps.

La couverture de NBC a non seulement été acclamée par la critique aux États-Unis, mais a également étonnamment augmenté en termes de présence au Royaume-Uni, contribuant à établir une norme pour la couverture mondiale de la Premier League. Lowe a discuté de la réaction à NBC au Royaume-Uni.

«Beaucoup de gens (du Royaume-Uni) qui viennent en vacances ici ou qui voient NBC sur Internet, à travers des clips sur Twitter ou Instagram, voient nos émissions. De plus, le nom NBC signifie tellement dans le monde entier. C’est comme la BBC ou Sky maintenant, en termes de monde des médias. Tout le monde le sait et le respecte. Maintenant, avec autant de propriétaires et de joueurs américains, cela le fait grandir davantage, nous donnant plus accès aux interviews, car tout le monde veut être à la télévision américaine. [The US is] un marché si énorme, c’est vraiment bien connu là-bas (au Royaume-Uni).

Médias américanisés

Ces dernières semaines, nous avons vu des matchs entre Brentford et Bournemouth où des interviews et l’accès aux vestiaires ont été accordés aux diffuseurs. De plus, Arsenal a accueilli Manchester United, où les commentateurs de NBC Peter Drury et Lee Dixon ont été rejoints par Sky Sports Gary Neville dans le vestiaire pour faire un segment de coups de pied arrêtés. C’est quelque chose que vous voyez rarement, voire jamais, dans la couverture télévisée de la Premier League. Lowe espère que davantage d’accès seront accordés à NBC et à d’autres titulaires de droits à l’avenir.

“Je pense que l’accès est une combustion lente avec la Premier League. En venant ici et en voyant comment vous le faites avec la NFL, vous voyez à quel point la Premier League est loin derrière. Maintenant, avec plus de propriétaires américains entrant dans la ligue, vous verrez des changements car ils voudront que ce type d’accès leur soit accordé. Même si j’aime le football anglais, c’est toujours très traditionnel et les gens vont repousser et c’est dans le sang là-bas d’être plus restrictif, mais lentement, mais sûrement, plus d’accès arrivent. Il y aura un refoulement, mais plus d’accès arrivent.

Rebecca Lowe remplit plusieurs rôles dans la couverture de la Premier League

Une autre évolution de la couverture de NBC a été le segment télévisé hebdomadaire du dimanche matin, “The Lowe Down”. À l’origine, cela permettait aux fans de poser des questions. De plus, cela a permis à Lowe de mettre sa casquette d’analyste pendant quelques minutes plutôt que de servir d’hôte.

Le segment a une énergie et une ambiance différentes, aidant à garder les choses fraîches pour les fans et les experts. Il est disponible sur YouTube et le programme Premier League Live du dimanche matin.

“J’étais un peu hésitant au début où en Angleterre où tu n’es pas censé avoir des opinions tranchées, et tu es censé juste faciliter la circulation (sur le plateau), mais j’ai beaucoup d’opinions et passe toute la journée à parler au les gars qui donnent mon avis, donc pour moi, c’est tout à fait normal de donner des avis mais c’est fascinant de voir à quel point les autres trouvent ça intéressant, mais je suppose que c’est comme tout le monde à la maison qui a des opinions et je ne connais jamais les questions des gars, donc j’ai être rapide avec mes pensées et mes réponses.“

NBC Sports continuera d’être le diffuseur exclusif de la Premier League aux États-Unis jusqu’à au moins la fin de la saison 2027-28, avec Rebecca Lowe probablement derrière le bureau pour tout cela. Cela représente 15 ans de diffusion de la ligue de football la plus populaire au monde exclusivement aux États-Unis.

Et avec Rebecca Lowe à la barre, les fans de football devraient se sentir chanceux d’avoir un présentateur aussi charismatique qui nous apporte le football de la Premier League chaque semaine. L’avenir s’annonce incroyablement brillant.

PHOTO : Nicholas Casanova/NBC Sports