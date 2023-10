Rebecca Loos réagit à l’examen minutieux de la prétendue affaire David Beckham – Hollywood Life

Crédit d’image : Ken McKay/Shutterstock/Yaroslav Sabitov/Shutterstock

Rebecca Loos a réagi à l’examen public continu de sa prétendue liaison avec David Beckham qui a été présenté dans ses docu-séries Netflix, Beckham. La femme de 46 ans a noté qu’elle ne se laissait pas abattre par les commentaires «méchants».

« Restez forts », a écrit un commentateur Instagram à Rebecca. « Vous avez une belle vie avec votre magnifique famille qui, contrairement à d’autres, n’a pas à combler les lacunes en impliquant Netflix !!! » En réponse, Rebecca a commenté : « Merci, [I] j’accepte les commentaires désagréables avec autant d’humour que possible.

Rebecca s’est récemment retrouvée au centre de l’attention après la femme de David, Victoria Beckhama ressassé les rumeurs de leur prétendue liaison dans le doc publié le 4 octobre.

« C’était le moment le plus malheureux que j’ai jamais connu de toute ma vie », a admis le créateur de mode de 49 ans. « Ce n’est pas que je me sentais ignoré parce que j’étais toujours attentif à la concentration dont il avait besoin… Voici le problème : nous étions l’un contre l’autre, si je suis tout à fait honnête. »

Victoria a ensuite avoué que les spéculations autour de David, 48 ans, et de sa relation avec Rebecca étaient la « période la plus difficile » de leur mariage, ajoutant qu’elle avait « intériorisé » la plupart de ses sentiments à l’époque.

En 2004, Rebecca a affirmé qu’elle et David avaient eu une liaison en 2003 alors qu’elle travaillait comme assistante alors qu’il était en Espagne. À l’époque, elle s’était entretenue avec le gouvernement britannique Nouvelles du mondealléguant qu’elle et l’athlète avaient une « alchimie » et qu’elle connaissait « une partie intime de son corps que, je pense, seules les femmes qui ont couché avec lui connaîtraient ».

En plus de Rebecca, plusieurs femmes ont également affirmé avoir eu des relations avec David au début des années 2000, notamment le mannequin Sarah Marbeck. David, cependant, a nié avec véhémence ces affirmations dans une déclaration peu de temps après que Rebecca se soit manifestée.

« Ces derniers mois, j’ai pris l’habitude de lire des histoires de plus en plus ridicules sur ma vie privée », a déclaré l’ancienne star du football. « Ce qui est apparu ce matin n’est qu’un exemple supplémentaire. La simple vérité est que je suis marié très heureux et que j’ai une femme merveilleuse et deux enfants très spéciaux. Aucun tiers ne peut rien faire pour changer cela.

En 2007, Victoria a parlé pour la première fois des allégations de liaison lors d’un entretien avec Magazine Wqualifiant l’épreuve de « dure pour [their] des familles entières. »

« David et moi avons surmonté cette épreuve ensemble », avait-elle déclaré à la publication à l’époque. « Personne n’a dit que le mariage serait facile. Oui, il y a eu des obstacles sur la route. Mais le fait est que nous sommes sortis de tout ce que nous avons vécu plus forts et plus heureux. C’est encore mieux maintenant que lorsque nous nous sommes mariés pour la première fois. Après toutes ces années, nous pouvons simplement rentrer à la maison et rire ensemble.