Rebecca Judd affiche son physique lors d’une rare sortie entre amis

Rebecca Judd a affiché son physique alors qu’elle sortait avec des amis à Noosa.

Le AFL WAG a montré ses épingles de garniture dans une mini-robe rouge alors qu’elle faisait du shopping pendant les vacances ensoleillées.

Selon Courrier quotidienson ensemble présentait un motif à motifs et avait des attaches latérales réglables.

De plus, la mère de quatre enfants a complété son look avec une paire de baskets blanches et tenait un sac à main de créateur pendant qu’elle transportait ses courses jusqu’à la voiture.

De plus, Rebecca a laissé ses longues mèches brunes dehors et portait des lunettes de soleil pour la sortie.





Selon le média, l’animatrice de télévision a été aperçue portant plusieurs sacs alors qu’elle marchait aux côtés de son amie qui a été vue en train de pousser un caddie.

De plus, cette observation est survenue après que Judd ait récemment suscité l’inquiétude de ses fidèles fans alors qu’elle sortait sur le tapis rouge de la Brownlow Medal 2024.

À cet égard, le mannequin australien a fait tourner les têtes en arrivant avec son mari Chris Judd dans une robe corset rose poudré de J’Aton Couture.

En s’adressant aux médias sociaux ce soir-là, les utilisateurs ont souligné que Bec était désormais « trop maigre » par rapport à ses débuts emblématiques avec la médaille Brownlow en 2004, où elle portait la célèbre robe rouge Ruth Tarvydas.