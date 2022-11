Rebecca Gormley de Love Island se déshabille en bikini à peine là pour faire des shots de tequila à Dubaï

La star de LOVE Island, Rebecca Gormley, avait l’air sensationnelle alors qu’elle se déshabillait en bikini noir à Dubaï.

La star de télé-réalité, qui a déménagé à Dubaï après une formation pour travailler dans l’investissement immobilier, a montré son physique soigné dans le maigre deux pièces.

Rebecca, 24 ans, qui est devenue célèbre dans l’émission de rencontres en 2020, a montré ses abdos et son sous-seins toniques.

Admirant la magnifique ligne d’horizon de la ville, Rebecca a montré son bronzage doré posé à côté d’une piscine sur le toit.

L’ancienne star de la télé a écrit: “Dubaï est toujours une bonne idée.”

Rebecca a révélé son nouveau cheminement de carrière après avoir déménagé à Dubaï.

Après avoir suivi un cours intensif, Rebecca a déclaré à ses abonnés : “J’ai rejoint l’académie d’investissement immobilier Elite dimanche avec l’homme lui-même @ste.green.propertytrainer et je peux honnêtement dire que c’est la meilleure décision que j’aie jamais prise !

“J’étais hors de ma zone de confort massivement, je ne connaissais pas grand-chose à la propriété, je savais juste que c’était toujours quelque chose que je voulais faire mais n’ayant pas les connaissances, je trouvais ça effrayant !

« Après avoir suivi ce cours, je n’ai plus peur. Mais plus important encore, la formation sur l’état d’esprit qui me permet de vous dire BLEW MY FKN MIND cela va vraiment changer ma vie pour le mieux.

La star a déménagé à l’étranger peu de temps après sa séparation de Biggs Chris après un an de fréquentation.

Rebecca, qui est de Newcastle, et Biggs étaient les vedettes de la première série hivernale de Love Island diffusée en janvier 2020.

Mais malgré leur rencontre dans la célèbre villa, ils ne se sont pas rencontrés tant qu’ils n’étaient pas à l’extérieur.

Le couple a emménagé avec leurs familles pendant le verrouillage alors qu’ils partageaient leur temps entre Newcastle et Glasgow.

Biggs a été forcée d’aider à s’occuper de Rebecca après qu’elle se soit gravement blessée à l’épaule en tombant du lit.

Il s’était également concentré sur la construction de la maison de ses rêves pour Rebecca, avec l’intention d’y emménager plus tard cette année.

Mais leur relation a touché les rochers alors qu’ils se disputaient à propos de la fête de Rebecca.

Biggs a déclaré au Sun : « Nous avons rompu parce que nous voulons des choses différentes.

« Rebecca est plutôt une fêtarde, mais je veux une famille et une entreprise et juste pour travailler, travailler, travailler.

“Je veux cette vie de ‘objectifs de couple’ où nous travaillons tous les deux dur ensemble et construisons une famille incroyable.”

Biggs a été dévasté l’année dernière lorsque Rebecca a passé la nuit dans un hôtel avec l’ancien insulaire Michael Griffiths après une soirée bien arrosée.

La paire s’est immédiatement séparée, avant de se réunir des semaines plus tard après que Rebecca ait travaillé pour reconquérir Biggs.

