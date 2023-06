REBECCA Ferguson a frappé The X Factor d’ITV dans des révélations sensationnelles qui, selon elle, brisent « plusieurs NDA ».

Le joueur de 36 ans a terminé à la deuxième place de la série 2010 de The X Factor et a depuis sorti quatre albums du top 10 britannique.

Cependant – bien qu’elle soit l’une des stars les plus remarquables de la compétition ITV – Rebecca a brossé un tableau sombre de ce à quoi ressemblaient les choses dans les coulisses.

S’adressant à Twitter, elle a écrit: «Je suis liée par plusieurs NDA mais je ne peux pas continuer à ne pas vivre dans ma pleine vérité, se taire est pire.

« J’ai vécu l’enfer pendant des années. »

Rebecca, la hitmaker de Nothing’s Real But Love, a partagé une série d’e-mails qui, selon elle, ont été envoyés par elle à ITV en 2021.

Dans les e-mails, elle a affirmé que les concurrents de The X Factor avaient été « forcés de conclure des contrats sans avis juridique indépendant », « mentalement manipulés et abusés » et « réduits aux larmes à cause de l’intimidation ».

Rebecca a également déclaré que les acteurs avaient été contraints de signer avec une société de gestion particulière et qu’ils seraient expulsés de l’émission s’ils refusaient.

Elle a affirmé que des hauts responsables d’ITV « avaient abusé de leur pouvoir » sur elle en la forçant à signer des contrats qu’elle n’avait même pas lus.

La maman de quatre enfants a souligné dans les e-mails qu’elle n’avait que 23 ans à l’époque.

ITV COO Sarah Clarke semble avoir répondu aux e-mails de Rebecca en disant qu’ils n’enquêteront pas sur ses réclamations car la société a déjà mis en place des mesures de devoir de diligence.

Rebecca demande une enquête indépendante sur ITV et The X Factor à partir de 2004 et insiste sur le fait que ce qui sera découvert est « plus que terrifiant ».

Dans l’un des e-mails, elle a écrit: « Bien que ma vie ait évolué et que ma carrière soit toujours florissante, je suis très préoccupée par les futurs candidats et leur bien-être.

« Je pense que l’Ofcom doit mener une enquête urgente pour assurer la sécurité future des candidats et s’assurer que des mesures de sauvegarde adéquates sont mises en place pour protéger les futurs candidats à ces émissions. »

Un porte-parole d’ITV a déclaré: « ITV s’engage à mettre en place des processus appropriés pour protéger la santé mentale et le bien-être des participants au programme.

«Nous avons continué à évoluer et à renforcer notre approche, et nous attendons de tous les producteurs de programmes commandés qu’ils mettent en place des procédures appropriées pour veiller à la santé mentale des participants au programme ainsi qu’à leur sécurité physique.

«Dans notre correspondance avec Rebecca, nous avons souligné que le bien-être des participants est de la plus haute priorité chez ITV, comme en témoigne notre charte de devoir de diligence et les directives détaillées, introduites en 2019, dont nous disposons désormais pour tous les producteurs, afin de garantir que le bien-être des participants est adéquatement protégé sur tous nos programmes.

« ITV a répondu à Rebecca avec les informations que nous ont fournies les producteurs, détaillant leurs arrangements concernant le bien-être, le suivi, les conseils juridiques et la gestion, au moment de sa participation. »

Les affirmations choquantes de Rebecca font suite au récent drame de l’émission ITV This Morning.

Suite au limogeage du présentateur Phillip Schofield – après ses aveux d’une liaison « imprudente mais pas illégale » avec un collègue masculin beaucoup plus jeune, de nombreux anciens employés ont dénoncé un environnement « toxique » dans les coulisses.

