Il y a exactement 10 ans, la vie de Rebecca Black a changé à jamais.

À l’âge de 13 ans, la chanteuse est devenue un nom familier après son clip de 2011 « Friday » devenu une célébrité virale. La vidéo, qui a vu Black se balancer à l’arrière d’un cabriolet tout en chantant à quel point «fun fun fun fun fun» qu’elle allait avoir pendant le week-end, a fait de l’adolescente la cible d’un ridicule généralisé.

« Ma relation avec » Friday « a fait un long voyage au cours des 10 dernières années, ce qui est logique vu que j’ai regardé en arrière », a déclaré Black à USA TODAY.

Bien que la chanteuse ait été ouverte sur l’intimidation, la dépression et les revers de carrière auxquels elle a été confrontée après «vendredi», elle a ajouté qu’elle avait remarqué un changement dans la façon dont les gens en sont venus à voir la chanson au cours de la dernière décennie.

«La façon dont je ressens cette chanson a vraiment changé», a-t-elle poursuivi. « J’ai fait beaucoup de travail pour guérir des parties les plus douloureuses de ce que cette expérience a été pour moi. Je reçois tellement de commentaires, et je suis tellement surpris de voir combien de personnes ont un amour si authentique et nostalgique pour cela. »

C’est cette nostalgie qui a inspiré Black à sortir un remix de sa chanson à succès mercredi, exactement 10 ans après la première mise en ligne de l’original « Friday ». Black a également créé un nouveau clip vidéo pour le remix qui rappelle l’original.

«Vous savez, m’asseoir à l’arrière d’une décapotable n’est pas quelque chose que je fais tous les jours, donc je me sens comme hier, je suppose», a déclaré Black à propos de la nouvelle vidéo, qui la voit de retour dans sa chambre d’enfance et chanter dans une autre décapotable .

Mais même si elle chante les mêmes paroles, Black n’est plus une collégienne maladroite. Dans la vidéo, le chanteur de 23 ans se lance dans une course automobile avec Dorian Electra tout en balançant un ensemble noir serré et des bijoux bleus hérissés. Son record d’or certifié RIAA pour «Vendredi» se trouve sur le siège passager.

« Nous nous sommes vraiment permis de le pousser aussi fou que possible », a déclaré Black, dont le remix comprend également Big Freedia et 3OH! 3. « C’est le plaisir dans cette vidéo et dans l’original, honnêtement. C’est juste la naïveté innée et la folie vraiment pure. Nous avons juste essayé de capturer cette essence d’une manière qui était plus intentionnelle plutôt qu’accidentelle. »

Selon Black, son objectif pour le remix était simple: prendre une expérience qui était autrefois une source de douleur et la transformer en quelque chose de joyeux.

«J’ai vraiment fait beaucoup de travail pour trouver ma voix en tant qu’artiste et trouver ce que j’ai à dire maintenant que j’ai 23 ans et non 13 ans», dit-elle. « Tout ce projet m’a vraiment permis de reprendre les rênes d’une manière que je n’avais pas eue et de m’amuser avec ça, honnêtement. »

Black a dit qu’elle espérait que le remix puisse fournir « une petite étincelle de joie nostalgique » aux gens pendant une période difficile.

« J’espère que ce (clip) montre que vous pouvez vous en sortir », a-t-elle déclaré. «Je n’ai pas constamment ce poids que je porte partout avec moi. Je le traite simplement comme quelque chose qui a été un projet vraiment amusant et quelque chose qui, même si ce n’est pas ce qui va me définir pour toujours, c’est définitivement une partie de mon histoire. Alors pourquoi ne pas prendre ça et s’amuser avec? «

Rebecca Black parle de la dépression, l’intimidation à laquelle elle a été confrontée pour la vidéo virale « vendredi »

Et Black n’a pas fini de faire de la musique. Le 29 janvier, elle a publié un clip vidéo pour sa chanson « Girlfriend », et elle a déclaré qu’elle avait passé la majeure partie de sa quarantaine de coronavirus à travailler sur un projet qu’elle espère publier cet été.

Selon la chanteuse, elle s’est donnée la liberté de prendre des risques créatifs avec ce projet – quelque chose qu’elle espère que plus de gens auront appris à adopter depuis ses «vendredis».

« Nous essayons toujours de comprendre. J’essaie toujours de comprendre et de faire de la musique qui me tient vraiment à cœur », a-t-elle déclaré. « Il y a beaucoup de bonté dans la créativité. Il y a beaucoup de bonté à expérimenter. Il y a beaucoup de bonté à essayer de comprendre qui vous êtes, et ne laissez personne vous dire autrement. Même si cela signifie que vous vous retrouvez avec une vidéo « Vendredi ». «