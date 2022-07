Rebecca Balding, actrice de “Soap” et “Charmed”, est décédée à 73 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Rebecca Balding, une actrice de théâtre et de cinéma chevronnée qui est apparue dans “Soap” et “Charmed”, est décédée. Elle avait 73 ans.

Le mari de Balding, l’acteur et réalisateur James L. Conway, a confirmé son décès à Deadline mercredi. Il a révélé qu’elle était décédée lundi à Park City, dans l’Utah, après avoir lutté contre un cancer de l’ovaire.

Selon le point de vente, Balding est né à Little Rock, Arkansas. Elle a étudié le théâtre à l’Université du Kansas avant de se rendre à Chicago, où elle est devenue une actrice de théâtre primée. Elle a finalement eu son dévolu sur Hollywood et a déménagé à Los Angeles.

Balding a lancé sa carrière sur la côte ouest en tant que reine du cri. Elle est apparue dans des films d’horreur tels que “The Silent Scream” de 1979 et “The Boogens” de 1982, où elle a rencontré Conway.

“J’étais en train de caster le film ‘The Boogens'”, se souvient l’homme de 71 ans au magazine People. “Rebecca est venue auditionner. Nous avons discuté, elle a lu et quand elle est partie, je me suis tournée vers le producteur associé et j’ai dit : ‘Je pourrais épouser cette fille.’

“D’une manière ou d’une autre, elle a été choisie”, a poursuivi Conway. “La première semaine de tournage, nous sommes sortis. Ce samedi soir, elle a proposé. Et quatre semaines plus tard, alors que nous tournions toujours, nous nous sommes mariés. Bien sûr, personne ne pensait que cela durerait. C’était il y a 41 ans.”

L’un des rôles les plus mémorables de Balding était celui de la petite amie de Billy Crystal dans “Soap”, la parodie controversée d’ABC sur les drames de jour. La série a été diffusée de 1977 à 1981. Elle a également joué le patron d’Alyssa Milano dans “Charmed” de 1998 à 2006. Balding est apparu dans de nombreuses autres émissions de télévision emblématiques, notamment “Melrose Place”, “Beverly Hills, 90210”, “Starsky et Hutch, ” “The Bionic Woman”, “The Rockford Files” et “Family Ties”, pour n’en nommer que quelques-uns.

Le dernier rôle crédité de Balding était dans un épisode de 2006 de “Charmed”.

Elle laisse dans le deuil Conway, ainsi que ses filles, Sarah et Kathleen, et ses petits-enfants.