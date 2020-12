Rebecca Adlington dit qu’elle a une approche « bon flic, mauvais flic » pour coparentalité sa fille Summer avec son ex-mari Harry Needs.

L’athlète olympique de 31 ans partage sa fille de cinq ans avec son ex-mari Harry, 28 ans, qui est lui-même un ancien nageur.

Le couple coparraine heureusement leur fille après leur séparation en 2016 – alors que Rebecca est actuellement enceinte de son deuxième enfant avec son petit ami Andrew Parsons, 31 ans.

S’ouvrant sur son approche de la coparentalité, Rebecca dit que les gens s’attendent à ce qu’elle soit dure avec sa fille en raison de son entraînement olympique passé strict – mais elle dit qu’elle est le parent doux, laissant entendre qu’Harry est le «mauvais flic» de leur rôle parental double acte.







(Image: Getty Images)



S’ouvrant sur The Sun, Rebecca a révélé: «Nous appelons cela un bon flic et un mauvais flic. Quand elle est née, tout le monde pensait que je serais le mauvais flic – à cause de mes antécédents sportifs, je suis assez dur.

«Je me dis:« Non, faisons-le, nous pouvons le faire ». C’est mon genre de mentalité. Pour être sportif, il faut être comme ça.

«Et je pense que tout le monde disait:« Bec va être le mauvais flic ». Mais je ne suis certainement pas le mauvais flic. Je me fais reprocher d’être trop doux avec Summer.







(Image: PA WIRE)



Elle a ajouté: « Mais je ne peux pas m’en empêcher, mon instinct maternel sort et je ne peux pas le faire. »

Rebecca et Harry se sont mariés en 2014 mais se sont séparés après seulement 18 mois ensemble.

Plus tôt cette année, Harry s’est révélé bisexuel et a déclaré qu’il avait parlé à Rebecca de sa sexualité l’année dernière.







(Image: Rebecca Adlington / Instagram)



Rebecca a depuis évolué avec le nouveau petit ami Andrew qu’elle aurait rencontré via une application de rencontres – et ensemble, ils devraient accueillir un garçon ensemble pour la nouvelle année.

Discutant de sa deuxième grossesse avec le magazine Hello plus tôt cette année, Rebecca a déclaré qu’elle était sûre qu’elle aurait un garçon avant que les scans ne confirment la nouvelle, en disant: «Je me sens différente cette fois.

« Je suis plus gros et j’ai envie de glucides et de plats salés, pas de sucreries comme je l’ai fait avec Summer. »