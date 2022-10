Reba McEntire se souvient de Loretta Lynn au milieu de dates de tournée prolongées: “J’aimerai toujours Loretta”

Reba McEntire rend hommage à la défunte star country Loretta Lynn.

Lynn, une icône de la musique country, avait 90 ans.

“Maman et Loretta Lynn avaient quatre ans d’écart, maman étant la plus âgée. Elles m’ont toujours beaucoup rappelé l’une l’autre. Des femmes fortes, qui aimaient leurs enfants et étaient farouchement fidèles”, a noté McEntire sur sa publication Instagram.

LORETTA LYNN, ICÔNE DE LA MUSIQUE COUNTRY, MORT À 90 ANS

La mère de McEntire, Jacqueline, est décédée à l’âge de 93 ans en mars 2020 après une bataille contre le cancer.

REBA MCENTIRE EMBRASE SON CÔTÉ SOMBRE AVEC SON PETIT AMI REX LINN DANS LA SAISON 3 DE « BIG SKY »

“Maintenant, ils sont tous les deux au paradis pour se rendre visite et parler de la façon dont ils ont été élevés, à quel point la musique country est différente de ce qu’elle était quand ils étaient jeunes. Ça me fait du bien que maman soit la première pour qu’elle puisse accueillir Loretta dans le cris du ciel !”

En 2021, l’actrice de “Big Sky” a collaboré sur une chanson avec Lynn et Carrie Underwood intitulée “Still Woman Enough”, une référence à la chanson emblématique du Country Music Hall of Famer, “You Ain’t Woman Enough”.

McEntire a continué à rendre hommage au membre du Grand Ole Opry.

“J’ai toujours aimé et j’aimerai toujours Loretta. Elle a toujours été si gentille avec moi. J’apprécie vraiment qu’elle ait ouvert la route difficile et semée d’embûches pour nous toutes, les chanteuses.”

Sur la photo Instagram, les deux stars de la country se font un câlin et posent pour la caméra avec tout le sourire. McEntire portait une robe bleue scintillante, tandis que Lynn portait une veste verte avec des ornements floraux et perlés.

LORETTA LYNN REÇOIT SON 90E ANNIVERSAIRE DE LA PART DES GRANDS MUSIQUES COUNTRY GARTH BROOKS, DOLLY PARTON ET PLUS ENCORE

“Notre précieuse maman, Loretta Lynn, est décédée paisiblement ce matin, le 4 octobre, dans son sommeil à la maison dans son ranch bien-aimé à Hurricane Mills”, a déclaré la famille dans un communiqué partagé avec Fox News Digital.

La carrière de Lynn a duré 60 ans et elle a été intronisée au County Music Hall of Fame en 1988.

Le message de McEntire fait suite à son annonce qu’elle avait prolongé sa tournée avec 14 dates supplémentaires.

“J’ai tellement de choses sur la route que nous avons décidé d’ajouter plus de dates et de continuer à nous amuser sur [into] 2023”, a déclaré la star de la musique country dans une vidéo sur Twitter.

Elle s’est rendue sur les réseaux sociaux lundi pour suggérer à ses fans de visiter son site Web pour les dates indiquées et les informations sur les billets.

“Les billets seront mis en vente vendredi. J’ai hâte de vous voir”, a conclu McEntire dans son annonce.

McEntire doit lancer sa tournée “Reba: Live in Concert” le 9 mars 2023 à Jacksonville, en Floride, et se terminera au Madison Square Garden de New York le 19 avril.

Les invités spéciaux de sa tournée comprendront Terri Clark et The Isaacs.

Fox News Digital Lauryn Overhultz a contribué à ce rapport.