Reba McEntire revient sur sa robe rouge emblématique des CMA Awards 1993

L’actrice et star country Reba McEntire s’entretient avec Lyndsey Parker de Yahoo Entertainment à propos de la robe rouge révélatrice et emblématique qu’elle portait lors des Country Music Association Awards de 1993.

Transcription vidéo

LYNDSEY PARKER : Nous approchons du 30e anniversaire des CMA Awards. Et je ne m’en souviens pas de première main, mais j’ai lu que lorsque tu avais ce que je pense être une robe rouge parfaitement appropriée. Par exemple, c’était un scandale à Nashville que vous portiez, je suppose, ce qu’ils considéraient comme une robe sexy. Ce qui s’est passé? Quelle était l’histoire là-bas ?

REBA MCENTIRE : Eh bien, l’histoire était que Sandy Spica l’avait fait pour moi et nous en avions fait un essayage au bureau. Et j’ai dit, maintenant Sandy, tu vas remplir ça ici, n’est-ce pas ? Elle a dit, oh ouais. Ouais, nous allons le remplir de strass. Ce sera vraiment brillant. J’ai dit, super. Nous étions donc à la Grand Ole Opry House et je l’ai essayé, je me suis regardé dans le miroir et j’ai dit : Sandy, c’est toujours très coupe-bas. Elle a dit, je pense que c’est l’éclairage ici. J’ai dit, d’accord. J’ai donc marché dans le couloir et j’allais aller à gauche de la scène. Et Kris Christofferson se dirige vers moi et il dit, wow, tu es magnifique ce soir. J’ai dit : Merci beaucoup. Oui c’est bon. Alors j’ai quitté la scène et je me prépare, je sors le premier et j’entends la foule dire…

[GASPING]

–et j’ai pensé, bon sang, j’ai l’air bien.

LYNDSEY PARKER : Tu l’as fait.

REBA MCENTIRE : Et Suzy, elle et maman étaient dans le public et maman lui a juste attrapé le bras et a dit, oh Suzy. Et donc j’ai chanté la chanson. Voici Linda Davis. Elle fait sa part et c’est fini. Donc après le spectacle, nous retournons au bureau et retrouvons maman, papa et tout le monde.

Papa vient vers moi. Il a dit : Reba, est-ce que tu portais cette robe à l’envers ? Donc je suppose que c’était un peu bas.

LYNDSEY PARKER : Ouais, mais honnêtement, je veux dire, peut-être que je regarde cela dans le contexte des robes de cérémonie de remise de prix maintenant.

REBA MCENTIRE : Oh, maintenant, putain, c’est un truc de grand-mère comparé à quoi… Eh bien, à l’époque, non, j’étais plutôt direct. Je suis sûr que ça a choqué tout le monde que je porte une robe basse. C’était assez scandaleux pour moi.

LYNDSEY PARKER : Quelle a été la réaction à cela ? Évidemment, et peut-être heureusement, il n’y avait pas de médias sociaux à l’époque, ni d’Internet, d’ailleurs, vraiment, mais cela vous est sûrement revenu. Y a-t-il eu des réactions négatives ou quelque chose comme ça ?

REBA MCENTIRE : Non, pas que je m’en souvienne. Si c’était le cas, ils ne m’en ont pas parlé. Mais oui, tout le monde était juste surpris.

LYNDSEY PARKER : Avez-vous regretté…

REBA MCENTIRE : Je ne pense pas que quiconque ait brûlé mes disques ou quoi que ce soit.

LYNDSEY PARKER : C’est bien. Donc tu n’as pas regretté de l’avoir porté ou quoi que ce soit ?

REBA MCENTIRE : Oh, non, non, non, non, non.

LYNDSEY PARKER : As-tu toujours la robe ?

REBA MCENTIRE : Oh, absolument. En fait, je l’ai porté quand je pense que Kelly Clarkson et moi avons fait “Does He Love You” aux CMA il y a quelques années.

LYNDSEY PARKER : Oh mon Dieu. Et le fait que vous puissiez toujours vous adapter signifie que vous faites quelque chose de bien. Vous faites quelque chose de bien.