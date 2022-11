Reba McEntire reporte les concerts sur ordre du médecin et révèle une «décision difficile» de reprogrammer les spectacles

Reba McEntire a révélé qu’elle avait annulé une foule d’émissions prévues pour le week-end en raison de problèmes vocaux.

La chanteuse “I’m a Survivor” a donné une mise à jour de son médecin tout en montrant sa gratitude envers ses fans pour avoir compris le changement soudain de ses dates de tournée.

“Une mise à jour sur les émissions de ce week-end”, a-t-elle écrit. “Mon médecin m’a conseillé d’aller au repos vocal, j’ai donc pris la décision difficile de reprogrammer les émissions de ce week-end.”

LES CMA AWARDS S’OUVERRONT AVEC UN HOMMAGE À LA LÉGENDE DE LA MUSIQUE COUNTRY LORETTA LYNN

McEntire a ajouté : “Tous les billets seront honorés pour les nouvelles dates” en décembre. Elle a terminé son message par “Merci de votre compréhension!”

Les spectacles à Columbus, Ohio, Raleigh, Caroline du Nord et Indianapolis ont chacun été reportés au mois suivant.

PEYTON MANNING ET LUKE BRYAN « SE SYNC » POUR LES CMA AWARDS : « CE N’EST PAS BON »

Plus tôt ce mois-ci, Reba a annoncé qu’elle prolongeait sa tournée et ajoutait plus de dates au calendrier 2023.

On ne sait pas si l’interprète de “Fancy” sera présente à la cérémonie de remise des prix de la Country Music Association la semaine prochaine.

McEntire est l’un des nombreux musiciens programmés pour se produire au CMA, dont Katy Perry, Miranda Lambert et Carrie Underwood.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Kelsea Ballerini est sur le point de monter sur scène avec Kelly Clarkson et Carly Pearce pour chanter “YOU’RE DRUNK, GO HOME”, ainsi qu’un duo entre HARDY et Lainey Wilson chantant “wait in the truck”.

McEntire a remporté de nombreux prix au cours d’une carrière longue de plusieurs décennies, dont 16 Academy of Country Music Awards, trois Grammy Awards et huit prix CMA.

De plus, elle a décroché 59 succès parmi les 10 meilleurs sur le palmarès Hot Country Songs de Billboard, 24 d’entre eux se classant n ° 1.

Les CMA sont diffusées le mercredi 9 novembre.