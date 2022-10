Reba McEntire raconte comment elle a réussi à élever son fils pour qu’il ne soit pas un “gamin gâté”

Reba McEntire a récemment expliqué pourquoi il était important pour elle d’élever son fils pour qu’il devienne aussi humble que possible malgré le style de vie riche dans lequel il a grandi et comment elle a atteint cet objectif.

Alors que McEntire est connue dans le monde entier comme une légende de la musique country, elle a fait un effort concerté pour s’assurer que son fils Shelby, qu’elle a accueilli en 1990 avec son mari de l’époque, Narvel Blackstock, ne devienne pas méchant. Elle voulait s’assurer qu’elle transmettait les valeurs qu’elle avait apprises de ses parents à son fils afin qu’il devienne un gentleman.

McEntire a grandi à Chockie, Oklahoma, et dit que ses parents lui ont inculqué beaucoup de valeurs du Sud et qu’elle espérait faire de même pour son fils. L’une des façons dont elle y parviendrait serait de ne jamais ménager son fils et de lui donner l’impression qu’il avait le droit ou le mérite de gagner à chaque fois.

“Quand on jouait à des jeux ou aux cartes, je ne laissais jamais Shelby gagner”, a déclaré Reba au magazine People. “Il n’aurait rien appris de cette façon. J’ai toujours dit à Shelby:” Je t’aimerai toujours, mais je veux que les autres t’aiment. Alors ne sois pas un petit con. Ne sois pas un enfant gâté. ‘”

Il semble que le travail acharné de McEntire a porté ses fruits. Elle note que les gens lui ont dit qu’ils “ne sauraient jamais (qu’il) a été béni avec la vie qui lui a été donnée” s’ils n’avaient pas déjà su qu’il était le fils de la légende du pays.

“Je suis très fier de lui”, a déclaré McEntire. “C’était un enfant qui souffrait de TDAH et savait à peine lire à l’école, et maintenant il a lu 10 livres cette année. Il essaie toujours de s’améliorer et de faire mieux. Son père a aussi fait du bon travail.”

McEntire était déjà devenue une star de la musique country après avoir sorti son premier single à atterrir dans le Top 10, “(You Lift Me) Up to Heaven”, en 1980, dix ans avant de donner naissance à Shelby.

McEntire a remporté 16 Academy of Country Music Awards, trois Grammy Awards et huit CMA Awards avec 59 succès parmi les 10 meilleurs sur le palmarès Hot Country Songs de Billboard, dont 24 au premier rang.

Malgré son succès, McEntire dit que l’accueil de Shelby a changé sa vie pour le mieux, lui ouvrant les yeux sur ce qui est important dans la vie et lui donnant un but plus profond.

“Shelby est un cadeau de Dieu pour moi”, a-t-elle déclaré. “Nous sommes très proches. J’étais une personne très égocentrique jusqu’à un certain point avant Shelby. Mais ensuite, il y a un petit personnage que l’on vous donne pour tâche de protéger, de nourrir, d’aimer et d’enseigner, donc toute l’attention n’est plus sur vous. .”

Alors qu’elle essayait d’être là avec son fils autant que possible, McEntire a admis avoir de l’aide, ce dont elle est très reconnaissante. Cela lui a permis d’équilibrer sa carrière avec son désir d’être une bonne mère.

“J’avais les meilleures nounous et je l’ai emmené sur la route avec moi”, a déclaré McEntire. “Quand je ne pouvais pas, je rentrais chez moi après un concert, le réveillais le matin, l’emmenais à l’école et le récupérais. Nous jouions jusqu’à ce que je doive repartir pour un concert ce soir-là. Je voulais être avec Shelby. Je le fais toujours.

Le lien étroit de McEntire avec Shelby reste à ce jour. Bien qu’elle passe beaucoup de temps à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, pour filmer l’émission “Big Sky”, elle attend toujours avec impatience son temps libre lorsqu’elle pourra rendre visite à son fils et à sa femme Marissa Branch à Nashville.

“Shelby et Marissa sont très occupées par leur travail, mais quand je rentre chez moi à Nashville, nous prenons un brunch ou un dîner et les voyons”, a déclaré McEntire.