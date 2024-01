Reba McEntire, Post Malone, Andra Day

jeu. 18 janvier 2024 09h35

Les divertissements d’avant-match et le spectacle de mi-temps du Super Bowl Apple Music proposeront également des performances en langue des signes américaine.

Communiqué de presse de la Ligue nationale de football

La NFL a annoncé la programmation d’avant-match du Super Bowl LVIII à Las Vegas, qui se jouera au Allegiant Stadium le dimanche 11 février et sera diffusé sur CBS.

Le magnat du divertissement multimédia Reba McEntire chantera l’hymne national. Un nom bien connu grâce à une carrière réussie qui inclut la musique, la télévision, le cinéma, le théâtre, la vente au détail et l’hôtellerie, McEntire est membre du Country Music Hall of Fame et du Hollywood Bowl qui compte plus de 50 prix à son actif, y compris les honneurs des ACM Awards. , American Music Awards, People’s Choice Awards, CMA Awards, Grammy Awards et GMA Dove Awards.

Post Malone, le phénomène huit fois certifié Diamant et nominé aux Grammy Awards, chantera “America the Beautiful”. Depuis sa création en 2015, le catalogue de Post Malone comprend la « rockstar » nominée aux Grammy Awards. [feat. 21 Savage” (Diamond)]”Tournesol (Spider-Man : Into The Spider-Verse)” [feat. Swae Lee] (Diamant)], « I Fall Apart » (cinq fois platine)], « Psycho » [feat. Ty Dolla $ign] (cinq fois platine)]« White Iverson » (cinq fois platine)]et « Better Now » (quatre fois platine).

La chanteuse/compositrice, activiste et actrice acclamée Andra Day, lauréate d’un Grammy Award, chantera « Lift Every Voice and Sing ». Initialement connue pour son mastodonte nominé aux Grammy Awards 2016, “Rise Up”, qui a accumulé plus d’un milliard de streams et une certification triple platine RIAA, Day s’est produite aux côtés de nombreux artistes et stars mondiales. Son premier long métrage, “The United States vs “Billie Holiday”, lui a valu une nomination pour la meilleure actrice aux Oscars et deux Golden Globes (actrice dans un film dramatique et chanson originale dans un film).

L’hymne national et « Lift Every Voice and Sing » seront produits et arrangés par le directeur musical/producteur lauréat d’un Emmy Award, Adam Blackstone.

Les divertissements d’avant-match et le Apple Music Super Bowl Halftime Show présenteront également des premières performances en langue des signes américaine (ASL). Au nom de l’Association nationale des sourds (NAD), l’acteur Daniel Durant, qui a joué dans le film primé aux Oscars « CODA », interprétera l’hymne national en ASL ; l’actrice, mannequin et danseuse Anjel Piñero signera « America the Beautiful ;” et Shaheem Sanchez, acteur et chorégraphe, signera “Lift Every Voice and Sing”. Sanchez interprétera l’interprétation ASL du Apple Music Super Bowl Halftime Show.

Les performances d’avant-match de l’ASL et le spectacle de la mi-temps de l’ASL seront produits en partenariat avec Alexis Kashar de LOVE SIGN et Howard Rosenblum du NAD.

La NFL a précédemment annoncé que l’un des artistes les plus influents d’une génération, Usher, serait la tête d’affiche du Apple Music Super Bowl Halftime Show, qui sera produit par DPS avec Roc Nation et Jesse Collins en tant que producteurs exécutifs, et Hamish Hamilton et Shawn Carter en tant que producteurs exécutifs. en tant que directeurs.