Reba McEntire partage l’activité terrifiante qu’elle et son petit ami pratiquent ensemble : « lui fait mourir de peur »

La reine du country, Reba McEntire, sait s’amuser.

Lorsqu’elle ne crée pas de musique, n’est pas juge sur « The Voice » ou n’est pas impliquée dans les nombreux autres projets auxquels elle s’est inscrite, McEntire, 68 ans, profite de temps d’arrêt avec son petit ami, Rex Linn.

McEntire a parlé de la seule activité horrible qu’elle et Linn aiment faire ensemble pendant leur temps libre – et cela se fait peur.

L’interprète de « Fancy » a admis qu’elle était meilleure dans ce jeu ludique et a partagé ses techniques terrifiantes.

« Je vais m’asseoir là pendant 10 minutes et attendre qu’il sorte des toilettes », a déclaré McEntire lors d’une interview avec Today.

« Être dans un couloir sombre et avoir une silhouette… ça lui fait peur. Je pense que c’est la chose la plus drôle au monde. »

McEntire et « Sugar Tot » – son surnom affectueux pour Linn – se sont rencontrés pour la première fois en 1991, alors qu’ils travaillaient tous les deux sur le film de Kenny Rogers « The Gambler Returns : The Luck of the Draw ».

Elle a commencé à sortir avec l’acteur de « Young Sheldon » après s’être séparée d’Anthony « Skeeter » Lasuzzo en 2019.

La star de la musique country a révélé qu’ils étaient « inséparables » depuis.

L’auteur de « Not That Fancy » a également expliqué à quel point Linn a été une grâce salvatrice pendant une période très difficile de sa vie.

Lorsque la mère de McEntire est décédée en 2020 à l’âge de 93 ans, McEntire a partagé que Linn l’avait aidée à faire face à cette perte.

« Quand tu as quelqu’un avec qui partager le chagrin, quand tu as quelqu’un avec qui partager le plaisir [and] Dans les moments tristes, c’est toujours tellement mieux », a-t-elle déclaré au média.

« Et Rex est un homme très édifiant et positif, et je l’aime de tout mon cœur. »

Après le décès de la mère de McEntire, McEntire a failli mettre un terme à ses 50 ans de carrière dans l’industrie de la musique.

« J’ai toujours chanté pour maman », a-t-elle expliqué à Today.

« C’est maman qui nous a inspiré, nous les enfants, qui nous a appris à chanter, qui nous a emmenés à nos concerts de chant et qui était notre plus grande pom-pom girl. »

Avant sa mort, la mère de McEntire a encouragé la carrière musicale florissante de sa fille.

« Elle a dit : ‘Reba, je vivrai mes rêves à travers toi.’ Alors bon sang, pourquoi ne voudrais-tu pas aller chanter ? » » a déclaré McEntire.

Le dernier single de McEntire, « Seven Minutes in Heaven », a été inspiré par sa défunte mère.