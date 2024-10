Reba McEntire et Melissa Peterman ne se sont toujours pas remises de Réba scène révélatrice de son coéquipier Steve Howey dans le Éhonté pilote de série.

Être témoin de la brève mais mémorable scène frontale de Howey dans les débuts torrides de la comédie dramatique Showtime en 2011 a été une expérience traumatisante, ont déclaré ses anciens coéquipiers. Divertissement ce soir tout en retrouvant Howey pour son apparition dans leur nouvelle sitcom La place du bonheur,

« Je n’oublierai jamais notre arrivée au travail », a partagé McEntire. « ‘Avez-vous vu Steve hier soir ?’ ‘Oui, je l’ai fait.’

Elle a ensuite imité sa réaction en direct à l’épisode, en se protégeant les yeux et en s’exclamant : « ‘Oh ! Oh mon Dieu.’

Reba McEntire et Melissa Peterman ; Steve Howey sur « Shameless ».

Gilbert Flores/Variété via Getty ; Paul Sarkis/Showtime/avec la permission d’Everett Collection



Peterman est intervenu : « Et j’ai dit : ‘Vous devez nous avertir s’il va y avoir un déshabillage dans Éhonté parce que tu es comme notre frère !’ C’était trop ! »

Cela dit, elle a décidé de regarder le drame de Showtime, mais seulement après avoir pris de nombreuses mesures pour récupérer. « Je l’ai ensuite regardé plus tard après m’être lavé les yeux », a plaisanté Peterman, « Parce que tu es si bon dans ce domaine. »

La fréquence de ses scènes de nu n’a certainement pas échappé à Howey, qui a plaisanté: « C’est pourquoi j’ai commencé à m’entraîner, parce que j’étais nu tout le temps. »

Quant à savoir s’il perdrait sa chemise pendant son passage à La place du bonheurHowey a plaisanté : « Je ne sais pas. Nous pourrions avoir quelques réécritures.

Pendant ce temps, Peterman est plus que disposé à « donner à l’Amérique ce qu’elle veut » et a déclaré à Howey : « Tu vas enlever ta chemise à un moment donné. »

Le trio est apparu ensemble dans la sitcom éponyme du chanteur country pendant six saisons. McEntire a joué le rôle d’une mère célibataire dont la vie de banlieue est bouleversée, et Peterman a joué le rôle de la petite amie de son ex-mari tandis que Howey jouait son futur gendre. La série s’est terminée en 2007 et Howey a ensuite joué le rôle de Kevin Ball dans Éhontéle drame familial dysfonctionnel qui a duré 11 saisons.

Steve Howey, Melissa Peterman et Reba McEntire en 2005.

Kevin Winter/Getty



Inscrivez-vous pour Divertissement hebdomadairela newsletter quotidienne gratuite de pour obtenir les dernières nouvelles télévisées, des premiers aperçus exclusifs, des récapitulatifs, des critiques, des interviews avec vos stars préférées et bien plus encore.

McEntire et Peterman se sont réunis pour une nouvelle sitcom sur NBC La place du bonheurdans lequel McEntire incarne une femme qui hérite du restaurant de son défunt père aux côtés d’une demi-sœur qu’elle ignorait avoir (Hocus Pocus 2(Belissa Escobedo). Peterman incarne Gabby, la barman joyeuse et collante, qui cherche à établir une connexion avec son nouveau patron.

Plus tôt cette année, Peterman a comparé les retrouvailles avec Reba à « faire du vélo », affirmant qu’il était facile de raviver l’alchimie à l’écran puisqu’ils sont restés proches depuis la fin du tournage. Réba.

« Depuis, nous sommes amis », a déclaré Peterman. Divertissement hebdomadaire. « Nous avons fait d’autres choses ensemble. J’ai dû partir en tournée avec elle, ouvrir le spectacle et faire du stand-up, et nous sommes en vacances ensemble. Nous sortons ensemble et nous attendions juste un autre projet pour pouvoir travailler ensemble. encore une fois, je pense que cela a évolué jusqu’à – vous savez, nous avons passé six ans ensemble, une centaine d’épisodes – nous avons un tel raccourci. «