Reba McEntire aborde le redémarrage potentiel de “Reba”: “Nous en avons beaucoup parlé”

Reba McEntire se demande si elle reprendra son rôle de mère célibataire qui travaille trop dur.

McEntire a récemment révélé qu’elle et l’ancienne co-star de “Reba” Melissa Peterman avaient discuté un peu d’un redémarrage potentiel de “Reba” pendant qu’ils travaillaient ensemble sur leur prochain film à vie “The Hammer”.

“Nous en avons beaucoup parlé”, a déclaré McEntire à “E! News”. “Je ne pense pas que cela se concrétisera un jour, mais peut-être un de ces jours.”

L’émission a initialement duré six saisons sur The CW, anciennement connue sous le nom de The WB, et a suivi McEntire en tant que personnage principal alors qu’elle naviguait dans sa nouvelle vie de mère célibataire après que son mari l’ait quittée pour son assistante.

L’émission mettait également en vedette JoAnna Garcia Swisher, Scarlett Pomers, Christopher Rich et Steve Howey, dont beaucoup ont poursuivi une carrière réussie dans l’industrie. Howey a joué des rôles principaux dans des films comme “Bride Wars” et “Something Borrowed” ainsi que dans l’émission télévisée “Shameless”, et Garcia Swisher a joué un rôle récurrent dans la populaire émission ABC “Once Upon a Time” et a joué dans la série Netflix. “Magnolias doux.”

Le casting a réussi à maintenir une relation étroite depuis la fin de la série en 2007, McEntire et Peterman se réunissant cette année pour le film Lifetime. McEntire dit que parmi tous les acteurs, Peterman “essaie toujours de me briser, et elle le fait souvent”.

“Nous aimons agir ensemble, nous aimons passer du temps ensemble”, a déclaré McEntire. “Nous avons loué une maison et nous sommes tous ensemble dans la maison – mon groupe et Melissa – et c’était tout simplement le meilleur. J’ai eu la plus merveilleuse expérience de tourner ce film.”

Bien que la chanteuse primée aux Grammy Awards ne sache pas si un redémarrage de “Reba” sera jamais diffusé, cela ne signifie pas que McEntire disparaîtra complètement des écrans de télévision car elle joue actuellement dans le drame ABC “Big Sky” aux côtés de son petit ami Rex Linn.

Les deux se sont rencontrés pour la première fois en 1991 sur le tournage du film de Kenny Rogers “The Gambler”, mais ils n’ont pas commencé à se fréquenter avant de se reconnecter en janvier 2020 lorsque McEntire a été appelé pour faire un spot invité sur “Young Sheldon”. La pandémie de COVID-19 a rendu difficile pour eux de rester connectés pendant la quarantaine, cependant, ils ont pu maintenir la relation en vie grâce à FaceTime.

Dans “Big Sky”, McEntire a pu embrasser son côté le plus sombre dans la série en incarnant Sunny Barnes, la matriarche d’une famille qui a récemment lancé une entreprise de glamping. Bien qu’elle puisse sembler belle à l’extérieur, le personnage n’a pas peur de se salir si nécessaire.

“Je ne voulais pas jouer le rôle de Reba McEntire”, a déclaré McEntire à Entertainment Weekly dans une interview en septembre avant la première de la saison de l’émission. “Je voulais jouer quelqu’un d’autre. Je peux me jouer tout le temps. Je voulais être un personnage, et être un personnage sombre, c’est encore mieux.”

En plus de pouvoir jouer un rôle plus sombre, McEntire dit qu’elle a été attirée par le scénario parce que “c’est dans le pays” et en tant que “gamin de rodéo de troisième génération” qui “a grandi dans un ranch de bétail en activité dans le sud-est de l’Oklahoma”. elle se sentait comme chez elle.

“The Hammer” devrait être diffusé sur Lifetime le 7 janvier.