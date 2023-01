Reanne Evans bat Stuart Bingham pour entrer dans l’histoire du snooker après les célèbres victoires de Riley Powell et Vladislav Gradinari, 14 ans | Nouvelles du billard

Reanne Evans est entrée dans l’histoire au Snooker Shoot Out à Leicester

Reanne Evans a battu l’ancien champion du monde Stuart Bingham 60-8 pour devenir la première femme à remporter un match dans le Snooker Shoot Out à une image après que Riley Powell a suivi Vladislav Gradinari en tant que deuxième joueur de 14 ans à atteindre le deuxième tour à Leicester.

Une pause précoce de 21 par Evans a aidé à établir une avance saine, qui a été étendue à 35-0 avant que Bingham, qui a remporté le titre mondial 2015, ne réussisse à tirer le meilleur parti d’une autre opportunité à la table alors qu’Evans clôturait une victoire mémorable.

“C’est la première fois que j’en profite. Je sais que j’ai gagné, mais c’est la première fois que je me sens un peu plus détendu”, a déclaré Evans. Eurosport.

“Je pense que je ne m’attendais pas à grand-chose et cela a fait l’affaire. Je suis content parce que je manque de confiance, donc toute victoire [I have]Je suis heureux.

“C’est juste [about] toucher et sentir, surtout dans ce format, il faut arriver rapidement à la table et pour être juste, la table était vraiment agréable, la plus belle table sur laquelle j’ai joué toute la saison.”

Plus tôt jeudi, adolescent Riley Powell suivi Vladislav Gradinari en tant que deuxième joueur de 14 ans à faire le deuxième tour avec une victoire sur le numéro 8 mondial Kyren Wilson.

Mercredi, le Moldave Gradinari, qui vit à Leeds, est devenu le plus jeune joueur à remporter un match télévisé en battant la triple championne du monde féminine Ng On Yee.

Powell a poursuivi la tendance à la Morningside Arena en éliminant Wilson, quintuple vainqueur de l’épreuve de classement, par un score de 41-31 dans la compétition quickfire.

“C’était incroyable, le meilleur événement auquel j’ai joué”, a déclaré l’adolescent gallois Powell, qui a deux mois de plus que Gradinari et aura 15 ans en août.

“La foule était si bonne. J’ai fait quelques erreurs au début, mais je me suis remis dedans. J’ai juste essayé de profiter de l’occasion et j’ai adoré chaque instant.”

Powell, de Tredegar dans le sud du Pays de Galles, s’entraîne avec l’ancien champion du monde Mark Williams, Lee Walker et Jackson Page.

“Dès que j’ai commencé à jouer au snooker, j’ai adoré”, a-t-il déclaré sur le site Web du World Snooker Tour.

“Mark Williams a été fantastique avec moi, je voudrais le remercier, Jackson et Lee pour toute l’aide qu’ils m’ont apportée.

“Tout entraînement avec lequel je peux les obtenir est fabuleux, j’ai beaucoup appris d’eux. Je veux être numéro un mondial et champion du monde.”

Vladislav Gradinari a battu Ng On Yee au Snooker Shoot Out. Pic World Snooker Tour

Gradinari a expliqué à quel point il est difficile de jouer au snooker dans son pays d’origine.

“Ce n’est pas vraiment populaire, nous avons trois ou quatre tables dans tout le pays”, a déclaré le champion d’Angleterre U14 en titre. Tournée mondiale de billard.

“Il [the win] se sent incroyable. J’ai joué mon meilleur match, à table je me sentais calme. À l’âge de sept ans, j’ai commencé à jouer au billard et nous avons déménagé ici il y a deux ans.”

Ailleurs jeudi, n ° 2 mondial et favori à domicile Marc Selby a été devancé 22-20 par Marc Davisqui a produit un rallye tardif pour décrocher le cadre.

Amateur Michel Holt, qui a remporté l’événement en 2020 alors qu’il était sur le circuit professionnel, a fait la pause la plus élevée à ce jour avec 116 dans sa victoire contre Lei Peifan.

Dominique Dale et Matthieu Stevens a disputé le premier “jeu de balles bleues” de la compétition de cette année, après avoir terminé à égalité 49-49.

Dale a ensuite devancé l’ancien champion des Masters et du Royaume-Uni Stevens pour passer au deuxième tour, mais de David Gilbert la saison décevante s’est poursuivie alors qu’il a été battu 35-30 par un joueur saoudien Asjad Iqbal.