Réaménager autour de Notre-Dame pour garder les touristes en mouvement et abaisser les températures

« Je suis très heureux que la tragédie de l’incendie nous permette de recréer des liens physiques et symboliques entre la capitale et son environnement urbain », a déclaré l’abbé Drouin.

L’incendie de 2019 a détruit le treillis d’énormes poutres anciennes qui constituaient le grenier de Notre-Dame, où l’incendie s’est déclaré, a fait fondre la gaine de plomb du toit et a mis en danger la stabilité générale de la structure de pierre emblématique qui se tenait depuis huit siècles. Le métal en fusion, les poutres enflammées et la flèche sont tombés à l’intérieur de la cathédrale, causant d’autres dégâts.

Une cause définitive de l’incendie peut ne jamais être déterminée; les principales théories sont un court-circuit électrique ou une cigarette jetée par un ouvrier dans le grenier.

L’année dernière, le bâtiment a été stabilisé et des travaux de restauration et de reconstruction sont en cours, conformément au vœu ambitieux du président Emmanuel Macron de rouvrir la cathédrale d’ici 2024. L’orgue de la cathédrale est en cours de nettoyage et 1 000 chênes ont été abattus dans tout le pays pour reconstruire. la flèche et le grenier.

M. Macron avait abandonné l’idée de remplacer la flèche du XIXe siècle de la cathédrale par une flèche contemporaine, mais les projets de modernisation de l’intérieur du bâtiment ont reçu le feu vert en décembre.

L’incendie a également contaminé le site de la cathédrale avec des nuages ​​de poussière toxique et exposé les écoles voisines, les crèches, les parcs publics et d’autres parties de Paris à des niveaux alarmants de plomb, obligeant les autorités françaises à mettre en place des mesures de décontamination sur le chantier et à boucler éteignez et nettoyez la zone plusieurs fois.