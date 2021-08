Realmuto et Hoskins aident Streaking Phils à battre les Nats 7-6

WASHINGTON : JT Realmuto et Rhys Hoskins ont chacun réussi un doublé de deux points en neuvième manche, et les Phillies de Philadelphie se sont ralliés pour une victoire de 7-6 sur les Nationals de Washington jeudi pour compléter un balayage de quatre matchs.

Les Phillies ont remporté cinq victoires consécutives au total et se sont déplacés à moins d’un demi-match des Mets de New York, meneurs de l’Est de la NL, qui se rendront à Philadelphie pour une série de trois matchs débutant vendredi. Philadelphie compte trois matchs sur 0,500 pour la première fois depuis le 14 mai.

Realmuto a égalé le match avec son doublé à l’écart du terrain au centre droit contre le plus proche Kyle Finnegan (4-3). Deux frappeurs plus tard, Hoskins a doublé au centre gauche pour marquer deux autres.

Juan Soto a marqué au neuvième sur un simple et une erreur de lancer, mais Archie Bradley a récupéré pour son deuxième arrêt. Mauricio Llovera (1-0) a travaillé un neuvième sans but pour les Phillies.

Josh Bell a frappé un circuit de trois points au cinquième d’Aaron Nola pour donner une avance de 5-2 aux Nationaux. Nola a accordé cinq points sur cinq coups sûrs, a marché trois et a retiré sept prises sur des prises en cinq manches.

Les Phillies menaient 2-0 avant que les Nationals ne l’égalent en quatrième. Nola a autorisé le simple RBI de Carter Kieboom et a frappé Tres Barrera avec un lancer avec les bases chargées.

Joe Ross de Washington a lancé 6 manches 1/3, a accordé trois points mérités et a retiré sept prises sur des prises.

Soto a doublé, doublé et a marché deux fois, et Kieboom a doublé, simple et marché. Washington a perdu quatre matchs de suite.

Soto a fait un saut dans le champ droit pour prendre un coup de circuit loin de Didi Gregorius au septième après que les Phillies se soient rapprochés du simple d’Odbel Herreras RBI.

Bryce Harper a marqué en deuxième contre son ancienne équipe, qu’il a tourmentée cette saison.

DES ENTRAÎNEURS EN RÉPARATION

La deuxième épidémie de COVID-19 de Washington de la saison a forcé un remaniement des entraîneurs. Sam Narron est intervenu comme entraîneur des lanceurs à la place de Jim Hickey. L’entraîneur des Bullpen Henry Blanco a remplacé l’entraîneur du troisième but Bob Henley. Le coordonnateur du champ extérieur et de la course de base, Gary Thurman, a entraîné la première base à la place de Randy Knorr, et l’entraîneur de banc Tim Bogar n’a pas été remplacé.

Dimanche, tous les membres du staff technique testés positifs au COVID-19 seront autorisés à rejoindre l’équipe. Ils rejoindront les Nationals lors de leur journée de congé lundi à New York avant le début d’une série de trois matchs avec les Mets.

SALLE DES FORMATEURS

Nationaux: RHP Kyle McGowin (fatigue du biceps droit) a lancé 24 lancers lors d’une séance d’entraînement au bâton en direct jeudi. McGowin est sur le point de partir en cure de désintoxication dans les ligues mineures. Il est apparu pour la dernière fois dans un match le 10 juillet.

Phillies : 2B Jean Segura a eu une journée de repos pour se reposer un genou douloureux.

SUIVANT

Phillies : Envoyez l’as nouvellement acquis Kyle Gibson (7-3, 2,86 ERA) au monticule lors du premier match de la série contre les Mets et Marcus Stroman (7-10, 2,80).

Nationaux : Erick Fedde (4-7, 5,01) entamera une série de trois matchs à Atlanta vendredi. LHP Kyle Muller (2-3, 2,43) va pour les Braves.

