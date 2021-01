Realme a confirmé qu’il sera l’un des premiers fabricants de smartphones à exploiter la puissance du nouveau chipset Dimensity 1200 de MediaTek. Il s’agit du premier chipset 6 nm de MediaTek et ce sera également la première puce 6 nm de Realme, de sorte que la société est également enthousiasmée par les économies d’énergie qu’elle permettra et la vitesse supplémentaire.

Et ce sera certainement plus rapide. Les puces Dimensity précédentes utilisaient le noyau Cortex-A77 (au moins la série 1000) et elles dépassaient 2,6 GHz. Celui-ci reçoit le nouveau noyau Cortex-A78 et il le fera fonctionner à 3,0 GHz (selon les chiffres officiels d’ARM, cela signifie des performances monocœur 20% supérieures).





Un téléphone Realme sera l’un des premiers à fonctionner sur la puissance Dimensity 1200

Le chipset dispose bien sûr de la connectivité 5G et rejoindra la liste croissante des téléphones Realme connectés à la 5G. La société a également mentionné des applications d’IA dans l’imagerie et les jeux qui tireront parti du NPU plus puissant à l’intérieur de la nouvelle puce.

Le PDG Madhav Sheth a taquiné un nouveau téléphone de la série X et a même publié une photo du X9. Vous ne pouvez pas voir grand-chose, mais cela fait juste partie des nombreux teasers de «Xciting», mais pas encore beaucoup de détails officiels.

Une source fiable nous a dit que le Realme X9 Pro serait le téléphone en question. Son Dimensity 1200 sera couplé avec jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et 128/256 Go de stockage. Le téléphone devrait démarrer avec Android 11 avec Realme UI 2.0.

Selon notre source, le X9 Pro sera le premier téléphone Realme avec un appareil photo 108MP (et il aura également deux modules 13MP, presque certainement un téléobjectif plus ultra-large). Il aura un écran OLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 1 080 x 2 400 px et, enfin, la batterie de 4 500 mAh prendra en charge une charge rapide de 65 W.

À propos, un dirigeant de Realme a officiellement confirmé que la société travaillait également sur un téléphone alimenté par Snapdragon 888. Cette puce est fabriquée à 5 nm, de sorte que l’ère 7 nm de Realme se terminera rapidement alors que la société est sur le point d’adopter des nœuds plus petits.